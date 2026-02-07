Ako vam se kosa brzo masti zimi ovu grešku vjerovatno pravite svaki dan

Masna kosa zimi? Dermatolozi upozoravaju da jedna svakodnevna greška pri pranju kose ubrzava mašćenje. Saznajte kako pravilno prati kosu, koje proizvode koristiti i kako produžiti svježinu frizure.

Zimi mnogi primijete isti problem: kosa izgleda teško, spljošteno i masno već dan nakon pranja. Iako krivimo kapu, grijanje i vlagu, dermatolozi ističu da uzrok često nije u vremenu – nego u rutini pranja. Tačnije, u jednoj uobičajenoj grešci zbog koje vlasište proizvodi još više sebuma.

Najveća greška zbog koje se kosa brzo masti zimi

Prema iskustvu dermatologa i praksi u tretiranju masnog vlasišta, najveća greška koju pravimo zimi je pranje kose pretoplom vodom i agresivno ribanje vlasišta.

Topla voda i intenzivno trljanje uklanjaju prirodni zaštitni sloj s kože glave. A vlasište to doživljava kao “alarm” i odgovara pojačanom proizvodnjom sebuma – kako bi se zaštitilo od isušivanja. Zimi je taj efekat još izraženiji jer je zrak suh, a koža osjetljivija.

Zašto je zimi stanje gore?

Mnogi se suočavaju sa masnim tjemenom zimi, pa iako najčešće krivimo kapu, pravi uzrok je često u promjenama koje se dešavaju na vlasištu.

Grijanje i suh zrak isušuju kožu glave, a dermatolozi objašnjavaju da se vlasište tada pokušava zaštititi – pojačanom proizvodnjom sebuma. Rezultat je masniji korijen i kosa bez volumena.Uz to, kape i šalovi stvaraju dodatnu toplinu i trenje oko tjemena, pa kosa još brže “pada”. Zimi kosu rjeđe provjetravamo, više vremena provodimo u zatvorenom, a statički elektricitet nas tjera da je češće dodirujemo i popravljamo. Svaki taj dodir prenosi masnoću i nečistoće na korijen, što dodatno ubrzava mašćenje.

Kako riješiti problem: Najbolja dermatološka rutina

Kod masne kose zimi rješenje nije u jačem pranju, već u pravilnijoj njezi. Zato je mlaka voda najbolji izbor, dok završno ispiranje hladnijom može pomoći da kosa izgleda sjajnije i svježije,piše Avaz

Odličan trik je i dvostruko šamponiranje – prvo pranje uklanja nečistoće, drugo čisti vlasište, ali uz nježnu masažu vrhovima prstiju, bez noktiju i ribanja. Regenerator i maske trebaju ostati samo na dužini i vrhovima, jer nanošenje na korijen gotovo uvijek ubrzava mašćenje.

Suhi šampon je koristan povremeno, ali pretjerivanje može opteretiti vlasište. Najbolji efekat daju šamponi koji balansiraju kožu glave, posebno oni sa niacinamidom, cink PCA, pantenolom ili salicilnom kiselinom.

