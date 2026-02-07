Dnevni horoskop za nedelju 8. februar : Dan pod snažnim uticajem Mjeseca u znaku Škorpije

Atmosfera je pomalo misteriozna i intenzivna, idealna za istraživanje skrivenih istina ili rješavanje starih emocionalnih čvorova.

Nedjelja, 8. februar 2026. godine, je dan pod snažnim uticajem Mjeseca u znaku Škorpije, što donosi duboke emocije, intuiciju, ali i potrebu za privatnošću. Atmosfera je pomalo misteriozna i intenzivna, idealna za istraživanje skrivenih istina ili rješavanje starih emocionalnih čvorova.

♈ Ovan

Danas se fokusirajte na finansije i zajedničke resurse. Mogući su razgovori o dugovima ili investicijama. Intuicija vam je pojačana – ako vam nešto “smrdi”, vjerovatno ste u pravu. U ljubavi, strast je naglašena, ali izbjegavajte nepotrebnu ljubomoru.

♉ Bik

Sve oči su uprte u vaše partnerske odnose. Nedjelja je idealna za iskrene razgovore s voljenom osobom. Ako ste slobodni, neko iz prošlosti bi mogao “isplivati” u vašim mislima ili inboxu. Budite oprezni s tvrdoglavošću.

♊ Blizanci

Vrijeme je da se posvetite svom zdravlju i rutini. Iskoristite nedjelju za detoksikaciju ili planiranje zdrave ishrane za narednu sedmicu. Na poslu (ako radite) očekujte manje zastoje, ali ništa što vaša snalažljivost ne može riješiti.

♋ Rak

Ovo je jedan od vaših boljih dana! Kreativnost je na vrhuncu, a odnos s djecom ili mlađim osobama donosi radost. Uživajte u hobijima. Na ljubavnom planu, zračite magnetskom privlačnošću – idealno je vrijeme za izlazak ili romantični sastanak.

♌ Lav

Fokus je na domu i porodici. Možda ćete osjetiti potrebu da se povučete u svoj mir i sredite prostor u kojem boravite. Emocije su duboke, pa bi vas sjećanja na djetinjstvo mogla okupirati. Izbjegavajte konflikte sa starijim članovima porodice.

♍ Djevica

Vaša komunikacija je danas oštra i prodorna. Ljudi će od vas tražiti savjet, ali pazite da ne zvučite previše kritično. Kratko putovanje ili šetnja u prirodi pomoći će vam da razbistrite misli. Odličan dan za učenje nečeg novog.

♎ Vaga

Danas se bavite svojim vrijednostima – i materijalnim i moralnim. Mogli biste dobiti ideju kako da povećate svoje prihode. Izbjegavajte impulsivnu kupovinu, jer bi vas “emotivni šoping” mogao koštati više nego što planirate.

♏ Škorpija

Mjesec je u vašem znaku i daje vam nevjerovatnu harizmu. Osjećate se moćno i spremno da osvojite svijet. Iskoristite ovaj dan da se zauzmete za sebe i svoje ciljeve. Vaša prisutnost nikoga neće ostaviti ravnodušnim.

♐ Strijelac

Ova nedjelja je za vas dan za odmor i povlačenje. Potrebno vam je da napunite baterije daleko od buke. Snovi bi mogli biti vrlo upečatljivi i nositi važne poruke. Meditacija ili pisanje dnevnika pomoći će vam da obradite unutrašnje procese.

♑ Jarac

Socijalni život je u prvom planu. Povežite se s prijateljima koji dijele vaše ambicije. Možda ćete dobiti podršku od osobe na položaju. Timski rad ili planiranje grupnih aktivnosti donosi uspjeh. Budite otvoreni za neobične ideje.

♒ Vodolija

Vaša karijera i društveni status su pod lupom. Razmišljate o velikim ciljevima i onome po čemu želite biti zapamćeni. Iako je nedjelja, vaš um radi “prekovremeno” na novim strategijama. Ostavite ipak malo vremena za odmor.

♓ Ribe

Dan za filozofiju, duhovnost i širenje vidika. Osjećate se povezano s univerzumom. Ako ste planirali putovanje ili edukaciju, danas je pravi trenutak za konkretne korake. U ljubavi tražite dubinu i smisao, površni razgovori vas ne zanimaju.

