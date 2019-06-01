Džeko dvostruki strijelac za Schalke!

Džeko je postigao pogodak u 52. minuti u veoma važnom susretu protiv Dynamo Dresden, što je ujedno njegov drugi gol u dresu Schalkea, potvrdivši da se brzo uklapa u novu sredinu.Nakon prvog gola stiže i drugi. Džeko ponovo zabija u 70. minuti nakon asistencije El-Faouzija,pišu Vijesti

Odmah nakon postignutog drugog pogotka na ovom meču, kapiten reprezentacije BiH je napustio igru, a zamijenio ga je Sylla.

U prvoj postavi Schalkea našao se i još jedan bh. reprezentativac, Nikola Katić.

Schalke se u posljednjem periodu nalazi u ozbiljnoj rezultatskoj i igračkoj krizi, zbog čega je današnji meč protiv Dynamo Dresdena označen kao priloka za prekretnicu i prava prilika da se ekipa vrati na pobjednički kolosijek.

