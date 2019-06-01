Dodik nakon SAD-a: Povlačim ponudu od dvije milijarde, razićemo se mirno

V.d. predsjednice RS Ana Trišić-Babić ocijenila je ovo najkvalitetnijom posjetom Sjedinjenim Američkim Državama.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da posjeta nije bila slučajna niti protokolarna.

– Smatramo ovo uspjehom onoga što mi želimo, afirmacijom RS-a. Sreli smo 14 kongresmena, dva senatora, ministra odbrane, protparola. Govorili smo u ime RS, a ne Bosne i Hercegovine. Pokazali smo da RS može otvoriti sva vrata. Željka je jučer bila sa zamjenikom državnog sekretara. Bili smo na raznim javnim i tajnim sastancima. Rekli smo da je Dejton srušen i da ne može da se popravi. Ovdje je definitivno vidljivo da muslimani vrše pritisak na naš hrišćane da smanje našu autonomiju. Imao sam susret s jednim važnim čovjekom, ne znam hoće li to uspjeti, tražio sam da se uvede sankcije Schmidtu. Sjedili smo sa portparolm predsjednika SAD, govorili smo o RS, ništa nismo rekli loše o muslimanima. Bosna je za nas neprihvatljiva, nećemo odustati od tog, imamo planove o kojima nećemo danas jer čekamo da se steknu uslovi, rekao je Dodik.

On je dodao da je Srbija o svemu obaviještena.

– Prije nekog vremena sam nudio dvije milijarde da se raziđemo na miran način, sada povlačimo tu ponudu, a razići ćemo se na miran način, rekao je Dodik.

Dodao je da vjeruje da su skinuli teški teret.

– Svima su iz Sarajeva dosadili sa jadikovanjem. Mi ne vidimo da BiH ima smisla, rekao je Dodik i rekao da se u Americi pričao o neravnopravnost Hrvata.

Dodao je da je partner RS-a i Izrael.

– Svi u Washingtonu znaju da smo bili u Izraelu. Nastavićemo surađivati i informirati ćemo ih o onome šta smo uradili. Imamo s njima neke razgovore koje nećemo da iznosimo, možda neki mogu da naslutiti. Raditi ćemo s njima na afirmaciji našeg prava na samoopredijeljenje, rekao je Dodik.

Rekao je da je vidio da se u Sarajevu sprdaju s posjetom.

– Neka im to ostane, neka misle kakvi su sastanci bili. Mi ćemo to zadržati za nas. U Jeruzalemu nismo morali da mnogo objašnjavamo. Mi podržavamo njihove aktivnosti. Nismo morali da objašnjavamo da u Sarajevu žele da ukinu RS, oni tonshvataju jer Hamas i Hezbolah žele da ukinu Izrael, rekao je Dodik,pišu Vijesti

Dodao je i da s Moskvom i Rusijim imaju strateško partnerstvo.

– Naši ciljevi se znaju i od toga odustajanja nema, rekao je Dodik.

Rekao je da podržava ocjenu Trumpa da je Evropa propala.

– Treba obustaviti sve aktivnosti na putu ka EU. Naši putevi trebaju ići ka Americi i Rusiji, Srbiji i Izraelu, rekao je Dodik.

Pozvao je opoziciju da se okupa i da se zajedno radi na momentumu koji ide u korist RS.

