Meteorolog Bakir Krajinović otkrio kada se vraća zima

… naglasio da prema trenutnim modelima, barem do 20. februara, nema najava za prodor hladnijih masa koje bi mogle donijeti ozbiljniji snježni pokrivač ili niske temperature.

“Tek dvadesetog postoje određeni signali da bi moglo doći do prodora hladnije zračne mase koja bi mogla usloviti niže temperature zraka, ali ništa ekstremno i značajno”, rekao je on.

Južina će kvariti raspoloženje, dodao je.

Uz sve to, vjetar južnog pravca će biti dominantan, tako da i ova južina će malo kvariti neko bolje raspoloženje, bolju radnu atmosferu. I u dane vikenda biometeorološke prilike biće u onoj granici nepovoljnijih kada su u pitanju uslovi zbog ovog vjetra južnog pravca”, zaključio je Krajinović za TVSA.

U nedjelju pretežno oblačno vrijeme. Povremeno je moguća slaba kiša, a na vrhovima planina slab snijeg. Vjetar slab na sjeveru zemlje sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 1 do 6, na jugu do 8, a dnevna od 6 do 12, na jugu zemlje do 14 °C.

Facebook komentari