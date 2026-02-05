Namirnice i navike koje mogu oštetiti zube i povećati rizik od karijesa

kterije u usnoj šupljini, koje svojim djelovanjem dodatno oštećuju caklinu.

Stomatolozi posebno upozoravaju na sljedeće navike i namirnice:

Žvakanje leda – može uzrokovati pucanje zuba i oštećenje cakline, posebno kod osoba s osjetljivim ili oslabljenim zubima.

Kokice – tvrdi dijelovi i ljuskice mogu oštetiti zube ili zubne nadomjestke te izazvati upalu desni.

Krekeri i slani štapići – brzo se razgrađuju u šećere i stvaraju ljepljivu masu koja se zadržava na zubima, što povećava rizik od karijesa.

Čips – može oštetiti desni i nepce, a kod oslabljenih zuba dovesti do pucanja.

Citrusno voće – limun, narandža i grejp sadrže kiseline koje slabe caklinu; preporučuje se umjeren unos i ispiranje usta vodom nakon konzumacije.

Suho voće – ljepljive teksture i visok sadržaj šećera mogu doprinositi stvaranju plaka; svježe voće poput jabuka ili dinje bolje je za zube jer sadrži više vode i manje šteti.

Ishrana, kao i redovno održavanje oralne higijene, ključni su za dugoročno zdravlje zuba. Pametan odabir namirnica i umjerenost u konzumaciji mogu značajno smanjiti rizik od karijesa i drugih problema sa zubima, prenose Vijesti.

