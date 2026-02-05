Vico Zeljković objavio fotografiju Trumpa sa Nacionalnog molitvenog doručka FOTO

Prvi čovjek bh. fudbala, obajavio je fotografiju obraćanja predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, uz sljedeću poruku.

“Velika mi je čast i zadovoljstvo što sam danas imao priliku prisustvovati Nacionalnom molitvenom doručku u Vašingtonu, događaju koji okuplja lidere iz cijelog svijeta u duhu dijaloga, zajedništva i mira”, poručio je Zeljković.

Molitveni doručak, koji se prvi put održao još 1953. godine, zamišljen je kao događaj koji okuplja visoke zvaničnike, političke lidere i poslovne ljude iz Sjedinjenih Američkih Država i ostatka svijeta.

Organizuju ga američki Kongres i Bijela kuća, a služi kao platforma za susrete i razmjenu poruka među liderima različitih država, vjerskih zajednica i političkih opredjeljenja.



