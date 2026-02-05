Fudbal

Vico Zeljković objavio fotografiju Trumpa sa Nacionalnog molitvenog doručka FOTO

1.4K  
Objavljeno prije 2 minute

Vico Zeljković trenutno boravi u Washingtonu gdje prisustvuje Nacionalnom molitvenom doručku.

Prvi čovjek bh. fudbala, obajavio je fotografiju obraćanja predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, uz sljedeću poruku.

“Velika mi je čast i zadovoljstvo što sam danas imao priliku prisustvovati Nacionalnom molitvenom doručku u Vašingtonu, događaju koji okuplja lidere iz cijelog svijeta u duhu dijaloga, zajedništva i mira”, poručio je Zeljković.

Molitveni doručak, koji se prvi put održao još 1953. godine, zamišljen je kao događaj koji okuplja visoke zvaničnike, političke lidere i poslovne ljude iz Sjedinjenih Američkih Država i ostatka svijeta.

Organizuju ga američki Kongres i Bijela kuća, a služi kao platforma za susrete i razmjenu poruka među liderima različitih država, vjerskih zajednica i političkih opredjeljenja.


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh