“Spriječio sam tri nuklearna rata”

Objavljeno prije 35 minuta

Američki predsjednik Donald Trump objavio je na svojoj platformi Truth Social da je tijekom svog mandata spriječio izbijanje triju nuklearnih rata te se ponovno pohvalio obnovom američke vojne moći i nuklearnog arsenala.

„ Sjedinjene Američke Države najmoćnija su zemlja na svijetu. U svom prvom mandatu potpuno sam obnovio našu vojsku, uključujući nove i brojne obnovljene nuklearne bojeve glave. Također sam uveo Svemirske snage, a sada nastavljamo obnavljati vojsku na razinama kakve nikada prije nisu viđene. Vojsci dodajemo bojne brodove koji su 100 puta moćniji od onih koji su plovili morima tijekom Drugog svjetskog rata – Iowa, Missouri, Alabama i drugi“, najavio je Trump .

Američki čelnik je nadalje istaknuo kako je spriječio i izbijanje nuklearnih ratova.

„Spriječio sam izbijanje nuklearnih ratova diljem svijeta između Pakistana i Indije, Irana i Izraela, kao i Rusije i Ukrajine. Umjesto produljenja sporazuma New START, koji su Sjedinjene Države loše ispregovarale i, između ostalog, grubo se krši, trebali bismo angažirati naše nuklearne stručnjake da rade na novom, poboljšanom i moderniziranom sporazumu koji može trajati dugo u budućnosti. Hvala vam na pažnji prema ovom pitanju“, napisao je Trump.

Važan nuklearni sporazum je istekao
Trumpova objava dolazi u trenutku isteka američko-ruskog sporazuma New START , posljednjeg važećeg ugovora kojim se ograničavaju strateški nuklearni arsenali SAD-a i Rusije.

Sporazum, potpisan 2010. godine, ograničava broj raspoređenih strateških bojevih glava i predviđa inspekcije i razmjenu podataka, ali odnosi između dviju zemalja dodatno su se pogoršali nakon ruske potpune invazije na Ukrajinu. Još uvijek je neizvjesno hoće li se Washington i Moskva moći dogovoriti o novom okviru za kontrolu nuklearnog naoružanja nakon isteka tog sporazuma.


