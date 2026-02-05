“Spriječio sam tri nuklearna rata”

„ Sjedinjene Američke Države najmoćnija su zemlja na svijetu. U svom prvom mandatu potpuno sam obnovio našu vojsku, uključujući nove i brojne obnovljene nuklearne bojeve glave. Također sam uveo Svemirske snage, a sada nastavljamo obnavljati vojsku na razinama kakve nikada prije nisu viđene. Vojsci dodajemo bojne brodove koji su 100 puta moćniji od onih koji su plovili morima tijekom Drugog svjetskog rata – Iowa, Missouri, Alabama i drugi“, najavio je Trump .

Američki čelnik je nadalje istaknuo kako je spriječio i izbijanje nuklearnih ratova.

„Spriječio sam izbijanje nuklearnih ratova diljem svijeta između Pakistana i Indije, Irana i Izraela, kao i Rusije i Ukrajine. Umjesto produljenja sporazuma New START, koji su Sjedinjene Države loše ispregovarale i, između ostalog, grubo se krši, trebali bismo angažirati naše nuklearne stručnjake da rade na novom, poboljšanom i moderniziranom sporazumu koji može trajati dugo u budućnosti. Hvala vam na pažnji prema ovom pitanju“, napisao je Trump.

Važan nuklearni sporazum je istekao

Trumpova objava dolazi u trenutku isteka američko-ruskog sporazuma New START , posljednjeg važećeg ugovora kojim se ograničavaju strateški nuklearni arsenali SAD-a i Rusije.

Sporazum, potpisan 2010. godine, ograničava broj raspoređenih strateških bojevih glava i predviđa inspekcije i razmjenu podataka, ali odnosi između dviju zemalja dodatno su se pogoršali nakon ruske potpune invazije na Ukrajinu. Još uvijek je neizvjesno hoće li se Washington i Moskva moći dogovoriti o novom okviru za kontrolu nuklearnog naoružanja nakon isteka tog sporazuma.

