Admir Rahimić po drugi put među svjetskim liderima na Molitvenom doručku

…jednom od najvažnijih međunarodnih skupova posvećenih dijalogu, miru i međusobnom razumijevanju.

Ovo je drugi put da Rahimić prisustvuje Molitvenom doručku, nakon što je bio dio ovog globalnog događaja i prošle godine.

“Velika mi je čast što i ove godine imam priliku biti dio jedne ovakve platforme koja okuplja ljude iz cijelog svijeta, iz politike, biznisa i društvenog života, a sve sa zajedničkom željom da svijet učinimo boljim mjestom kroz otvoren dijalog, razumijevanje i međusobnu podršku. Čast mi je dijeliti ideje i vizije sa ostalim značajnim liderima iz cijelog svijeta”, izjavio je Rahimić.

Tokom boravka u Washingtonu, Rahimić je imao priliku za niz susreta s američkim i međunarodnim zvaničnicima, kao i predstavnicima poslovnog i nevladinog sektora, gdje je govorio o pozitivnim primjerima saradnje i razvojnim inicijativama iz Bosne i Hercegovine.



Molitveni doručak je događaj koji je prvi put organizovan 1953. godine, a njegov cilj je da okupi brojne zvaničnike, lidere te biznismene iz SAD-a, ali i iz ostalih dijelova svijeta.

Održava se u organizaciji američkog Kongresa i Bijele kuće, a predstavlja prostor susreta lidera iz različitih zemalja, religija i političkih krugova, prenose vijesti

