Svijet

“Glupa ideja”

6.1K  
Objavljeno prije 29 minuta

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je danas da je ideja da će Rusija napasi Evropu “glupa”, ističući da je nepoznavanje istorije rađa “glupe ideje”.

„Njemački ministar obrane Boris Pistorius i dalje kaže da je 2029.-2030. rok do kojeg moraju biti spremni za rat protiv Rusije . Ne znam koga pokušavaju uvjeriti da će ih Rusija napasti. Poznavanje povijesti dovoljno je da vam takve glupe misli ne padnu na pamet“, rekao je, prenosi TASS.

Govoreći o percepciji Rusije u zapadnim zemljama, rekao je da europski političari stvaraju, po njegovom mišljenju, antirusko ludilo.

„ Rusija je oslabila, Rusija jedva napreduje prema ukrajinskom teritoriju, Rusija svaki dan uzima žlicu zemlje, Rusija se urušava i tako dalje. Oni svojim biračima slikaju vojno i ekonomski slabu Rusiju, a istovremeno grade most prema ideji da se moraju pripremiti za ruske napade na njih“, rekao je Lavrov .


Teme:, , , ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh