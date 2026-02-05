„Njemački ministar obrane Boris Pistorius i dalje kaže da je 2029.-2030. rok do kojeg moraju biti spremni za rat protiv Rusije . Ne znam koga pokušavaju uvjeriti da će ih Rusija napasti. Poznavanje povijesti dovoljno je da vam takve glupe misli ne padnu na pamet“, rekao je, prenosi TASS.

Govoreći o percepciji Rusije u zapadnim zemljama, rekao je da europski političari stvaraju, po njegovom mišljenju, antirusko ludilo.

„ Rusija je oslabila, Rusija jedva napreduje prema ukrajinskom teritoriju, Rusija svaki dan uzima žlicu zemlje, Rusija se urušava i tako dalje. Oni svojim biračima slikaju vojno i ekonomski slabu Rusiju, a istovremeno grade most prema ideji da se moraju pripremiti za ruske napade na njih“, rekao je Lavrov .

