Mjesečni horoskop za februar: Vrijeme za konkretne poteze u poslu i ljubavi

Šta treba znati:

Sa planiranja, fokus se pomjera na konkretne poteze.

U februaru će postati jasno šta treba ostaviti iza sebe.

Obratite pažnju na odnose koji traže više iskrenosti.

Februar je mjesec u kojem postaje jasno šta ima potencijal rasti, a šta je vrijeme ostaviti iza sebe – i u poslu, i u ljubavi, i u brizi za zdravlje.

Ovan

Posao: Februar donosi pojačan tempo. Od sredine mjeseca dolazi prilika da pokažete inicijativu, ali i da preuzmete veću odgovornost. Važno je ne ulaziti u sukobe sa autoritetima iz nestrpljenja.

Ljubav: U odnosima raste strast, ali i potreba za iskrenim razgovorima. Ako nešto tinja ispod površine, sada izlazi van. Samci mogu upoznati osobu snažne energije koja ih odmah privlači.

Zdravlje: Višak energije traži fizičku aktivnost. Pripazite na iscrpljenost zbog pretjerivanja.

Bik

Posao: Stabilan mjesec, ali sa važnim finansijskim odlukama. Moguće je razmišljanje o promjeni izvora prihoda ili dugoročnom planiranju. Ne žurite sa potpisima bez detalja.

Ljubav: Ljubav traži sigurnost. Zauzeti jačaju odnos kroz male, svakodnevne geste. Samci bi mogli ući u sporiji, ali stabilan odnos.

Zdravlje: Pripazite na ishranu i probavu. Umjerenost donosi više energije.

Blizanci

Posao: Komunikacija je ključ. Mjesec donosi puno dogovora, sastanaka i razmjene informacija. Pazite na nesporazume i dvostruke poruke.

Ljubav: U ljubavi se traži mentalna povezanost. Zauzeti trebaju više razgovora, a samci mogu upoznati nekoga preko posla ili društvenih mreža.

Zdravlje: Moguća mentalna iscrpljenost. Odmor od ekrana i više sna su neophodni.

Rak

Posao: Februar donosi emotivniji pristup poslu. Možete se osjećati preopterećeno tuđim očekivanjima, zato je važno postaviti granice. Kraj mjeseca donosi olakšanje.

Ljubav: Intimnost i bliskost dolaze u prvi plan. Zauzeti produbljuju odnos, dok samci mogu započeti nježnu, ali ozbiljnu priču.

Zdravlje: Osjetljiv želudac i stres. Pomaže toplina, mir i redovit ritam.

Lav

Posao: Februar traži timski rad i kompromis. Iako volite voditi, sada uspjeh dolazi kroz saradnju. Moguće je priznanje za trud pred kraj mjeseca.

Ljubav: Ljubav donosi strast i potrebu za pažnjom. U vezama se traži ravnoteža između davanja i primanja. Samci su magnetski privlačni.

Zdravlje: Energija dobra, ali treba izbjegavati iscrpljivanje.

Djevica

Posao: Fokus na detaljima i organizaciji donosi uspjeh. Februar je odličan za rješavanje administracije i planiranje. Moguća je nova radna odgovornost.

Ljubav: U odnosima se traži stabilnost. Zauzeti rade na praktičnim temama, a samci mogu upoznati nekoga kroz svakodnevne rutine.

Zdravlje: Probava osjetljiva na stres. Red i umjerenost pomažu.

Vaga

Posao: Kreativnost i diplomatija dolaze do izražaja. Februar donosi priliku za saradnje i nove ideje. Pazite na odgađanje odluka.

Ljubav: Ljubav je naglašena, romantična i emotivna. Zauzeti osjećaju više bliskosti, a samci imaju priliku za sudbinski susret.

Zdravlje: Potreban je balans između odmora i aktivnosti.

Škorpija

Posao: Februar donosi duboke promjene u načinu rada. Moguće su reorganizacije ili nova strategija. Intuicija vam pomaže da donesete prave odluke.

Ljubav: Emocije su snažne. U vezama se produbljuje povezanost, ali i otvaraju osjetljive teme. Samci privlače intenzivne osobe.

Zdravlje: Potreban vam je mentalni odmak i više sna.

Strijelac

Posao: Mjesec donosi nove ideje i želju za promjenom. Povoljan je za učenje, putovanja i nove projekte. Pripazite na nepromišljene odluke.

Ljubav: Ljubav je razigrana, ali treba stabilnost. Zauzeti planiraju zajedničke ciljeve, samci upoznaju nekoga kroz društvene aktivnosti.

Zdravlje: Energija dobra, ali pazite na pretjerivanje.

Jarac

Posao: Februar naglašava finansije i dugoročne planove. Vaš trud dolazi na naplatu, ali traži dodatnu odgovornost.

Ljubav: U odnosima se traži sigurnost i pouzdanost. Emocije su dublje nego što pokazujete. Samci privlače ozbiljne osobe.

Zdravlje: Moguća ukočenost i umor. Odmor i istezanje su važni.

Vodolija

Posao: Vaše ideje dolaze do izražaja. Februar je povoljan za pokretanje nečeg novog ili promjenu pristupa poslu.

Ljubav: U ljubavi se traži iskrenost i sloboda. Zauzeti rješavaju stare nesporazume, samci upoznaju nekoga neobičnog.

Zdravlje: Mentalna iscrpljenost moguća. Potreban je odmak od buke.

Ribe

Posao: Februar je mirnija, ali kreativna. Intuicija vam pomaže u donošenju odluka. Pripazite da ne preuzmete tuđe obaveze.

Ljubav: Emocije su duboke i nježne. Zauzeti se povezuju na dubljoj razini, samci mogu započeti romantičnu priču.

Zdravlje: Potreban je odmor, tišina i više vremena za sebe, prenosi Index.

Facebook komentari