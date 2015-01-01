Fudbal

Bivši napadač Visle stigao u WWin ligu BiH

Objavljeno prije 1 sat

Sobol stiže na posudbu iz NK Lokomotiva Zagreb

WWin liga Bosne i Hercegovine nastavlja se već od petka utakmicama 20. kola. Prvu utakmicu proljetnog dijela sezone elitnog ranga bh. fudbala odigrat će Rudar i Široki Brijeg u Prijedoru.

Široki Brijeg je upravo predstavio novo pojačanje u svojim redovima – bivšeg napadača Visle Krakov, Huberta Sobola.

– Hubert Sobol je novi igrač NK Široki Brijeg. U naš klub dolazi na posudbu iz NK Lokomotiva te će naš dres nositi do kraja sezone. Sobol je 25-godišnji napadač, a u dosadašnjoj karijeri nastupao je za Widzew Lodz, KKS 1925 Kalisz, Vislu Krakov i Gornik Leczna. Huberte, dobro došao u Široki Brijeg i sretno – poručili su iz Širokog Brijega u svojoj objavi.

Široki Brijeg je prvi dio sezone završio na šestom mjestu na tabeli sa 23 osvojena boda u 19 odigranih utakmica.


