Na ponovljenim izborima u RS čak 4.894 posmatrača na 136 birališta

Biračka mjesta će biti otvorena u 07.00, a zatvorena u 19.00 sati.

Ponovni izbori provode se na osnovu istih kandidatskih listi i istih izvoda iz Centralnog biračkog spiska koji su korišteni na poništenim izborima.

Pravo glasa na ponovnim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske ima 84.474 birača, saopćeno je iz CIK-a BiH.

Centralna izborna komisija BiH je naredila izbornim komisijama osnovnih izbornih jedinica u kojima se izbori ponavljaju da na pogodan način obavijeste birače o biračkim mjestima na kojima se održavaju ponovni izbori.

Zabrana objavljivanja rezultata ispitivanja javnog mnijenja počinje 48 sati prije otvaranja biračkih mjesta i traje do zatvaranja biračkih mjesta, odnosno u periodu od petka, 6. februara 2026. godine u 07.00 sati do nedjelje, 8. februara 2026. godine do zatvaranja biračkih mjesta.

Izborna šutnja počinje 24 sata prije otvaranja biračkih mjesta i traje do zatvaranja biračkih mjesta, odnosno u periodu od subote, 7. februara 2026. godine u 07.00 sati do nedjelje, 8. februara 2026. godine, do zatvaranja biračkih mjesta.

Procijenjeno je da će troškovi održavanja ponovnih prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske iznositi 600.000 KM.

Svi posmatrači akreditirani od strane Centralne izborne komisije BiH i općinskih/gradskih izbornih komisija za prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske imaju pravo posmatranja ponovnih prijevremenih izbora, odnosno ukupno 4.894 posmatrača ima pravo posmatranja ponovnih prijevremenih izbora za predsjednika RS.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine smatra da je navedni broj akreditiranih posmatrača za predstojeće ponovljene izbore sasvim kredibilan da doprinese zaštiti kredibiliteta i integriteta izbornog procesa ukoliko akreditirani posmatrači budu odgovorno obavljali svoj posao,pišu Vijesti

Posmatrači su obavezni na biračkom mjestu ovlaštenom članu biračkog odbora pokazati Odluku o akreditovanju i akreditaciju izdatu od Centralne izborne komisije BiH ili nadležne izborne komisije i lični identifikacioni dokument.

– Posebno podsjećamo da je članom 17.2 Izbornog zakona BiH pored ostalog propisano da samo jedan predstavnik akreditovanih subjekata može biti prisutan na biračkom mjestu, s tim da se ovo ograničenje ne odnosi se na međunarodne posmatrače – naveli su iz CIK-a BiH.

Obzirom na veliki broj akreditiranih posmatrača koji mogu posmatrati ponovljene izbore, iz CIK-a BiH pozivaju političke subjekte da organiziraju svoje posmatrače na takav način da samo jedan predstavnik akreditiranog političkog subjekta može biti prisutan na biračkom mjestu, odnosno da na biračko mjesto ne dolazi veći broj posmatrača istog političkog subjekta istovremeno, čime bi se mogao ometati izborni proces.

Akreditovani posmatrač je pored ostalog dužan: da bude nepristrasan u vršenju svojih dužnosti, da ne ometa izborni proces i da poštuje tajnost glasanja, da ne vrši bilo kakav utjecaj na birača za vrijeme glasanja, da poštuje odredbe Izbornog zakona BiH.

Akreditovani posmatrač može biti udaljen sa biračkog mjesta u toku posmatranja izbornog procesa ako: ometa izborne aktivnosti, ne poštuje tajnost glasanja, ne nosi službenu akreditaciju, ako nosi oznake koje ga povezuju sa odrđenim političkim subjektom.

