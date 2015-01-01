Čengić predlaže veliku promjenu: Bolovanje na teret poslodavca smanjiti sa 42 na 15 dana

Predsjednik Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju FBiH Safudin Čengić izjavio je kako je na današnjoj sjednici Vijeća u Sarajevu konstatovano da pojedini poslodavci i dalje radnicima isplaćuju minimalnu platu i dodatak u “koverti”.

Izrazio je nadu da će u narednom periodu biti uloženo više truda na eliminisanju sive ekonomije i sličnih pojava.

Predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Samir Kutrović istakao je da je u 2025., po podacima koje je iznio federalni ministar finansija Toni Kraljević, svega 15 posto poslodavaca iskoristilo mogućnost da radnicima isplati neoporezivu naknadu.

– To je minimalan broj i u ovoj godini očekujemo da se naprave značajne promjene kako bi tu naknadu isplaćivalo bar 50 do 60 posto poslodavaca – naveo je Kurtović.

Istakao je da je ESV usvojilo zaključak da u narednom periodu bude potpisan Opći kolektivni ugovor, te usvojen Zakon o minimalnoj plati kako se to više ne bi definisalo uredbama.

Ekonomsko-socijalno vijeće je na današnjoj sjednici, na prijedlog Kraljevića, podržalo Uredbu o isplati neoporezive pomoći radnicima u 2026. a koja će se naći na sljedećoj sjednici Vlade FBiH.

Po toj uredbi poslodavci u Federaciji BiH će moći isplatiti neoporezivu naknadu radnicima u visini do 300 KM mjesečno za mjesece od januara do juna 2026.

