Liverpul pred teškom odlukom: Salah napušta Anfield?

Liverpul se priprema za mogući odlazak Mohameda Salaha (33) nakon što su se pojavile informacije da saudijski Al-Itihad namjerava poslati astronomsku ponudu za egipatsku zvijezdu. Odlazak Karima Benzeme iz Al-Itihada u Al-Hilal posljednjeg dana prijelaznog roka stavio je Salaha na vrh liste želja saudijskog kluba, što bi moglo staviti vlasnike Liverpula, FSG, pred tešku odluku, piše TeamTalk.

Salahova budućnost na Anfieldu postala je neizvjesna nakon javnog sukoba s trenerom Arneom Slotom, zbog kojeg je Egipćanin početkom decembra tri utakmice zaredom proveo na klupi. Iako su navodno izgladili nesuglasice, pitanja o njegovom statusu ostaju otvorena. Dodatni razlog za zabrinutost je i pad forme. Salah je od 1. novembra prošle godine postigao samo jedan pogodak za Liverpul.

Prema izvještajima iz Saudijske Arabije, Al-Itihad je pratio Salaha i sada je spreman testirati Liverpul ponudom koja bi vlasnicima dala ozbiljan razlog za razmišljanje o prodaji. S obzirom na to da će Salah na ljeto ući u posljednju godinu ugovora, a u julu će napuniti 34 godine, iskušenje da se unovči jedan od najboljih igrača Premijer lige moglo bi biti preveliko, smatra engleski medij.

Podijeljena mišljenja

Potencijalni odlazak egipatskog napadača ovog ljeta podijelio je mišljenja u medijima. Ugledni novinar Dejvid Ornštajn tvrdi kako je namjera vlasnika oduvijek bila zadržati Salaha do isteka ugovora u ljeto 2027. godine, kada bi otišao kao slobodan igrač. Ipak, i on je nedavno priznao da bi se taj plan mogao promijeniti.

– Unatoč nedavnoj nesigurnosti, očekuje se da će egipatski napadač odigrati sezonu do kraja na Anfieldu. Postoji nada da će se situacija tada smiriti i da će odraditi ugovor do isteka u junu 2027. godine. Ipak, ako se problemi nastave, moguće je da će se razmatrati i raniji rastanak – napisao je Ornštajn.

Ključni faktor

Jedan od ključnih faktora bit će i minutaža, jer je upućeni novinar Grejm Bejli ranije izvijestio da Salah nema namjeru postati rezervni igrač na Anfieldu. Bejli je još u oktobru prošle godine sugerirao da se Liverpul već priprema za “završno poglavlje” sa Salahom te da je klub počeo planirati dovođenje njegove zamjene.

– Oni već planiraju ko će ga naslijediti, bilo iduće godine ili one poslije. Njegova forma nije ključna. Čak i da igra briljantno, postojala bi mogućnost da ode sljedećeg ljeta. Mislim da će klub procijeniti situaciju neovisno o tome. Prodaja idućeg ljeta mogla bi odgovarati svima. Upravo su potrošili gotovo 300 miliona funti na Huga Ekitikea, Florijana Virca i Aleksandera Isaka. To je više od četvrt milijarde funti za tri napadača. Počelo je završno poglavlje za Salaha, ovo mu je ili pretposljednja ili posljednja sezona – izjavio je Bejli.

