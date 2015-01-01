“Hvala Erdogan”: FIFA ispravila grešku – Kante pojačao Fener!

Osvajač svjetskog prvenstva u Francuskoj potpisao je ugovor do lipnja 2028. godine, čime se vratio u europski nogomet.

Transfer je konačno dobio zeleno svetlo FIFA, nakon što ga je prvobitno zaustavila administrativna pogreška, piše Goal.com.

FIFA presudila u korist transfera

Bazı hikayeler zaman alır, ama yarım kalmaz. Fenerbahçemize hoş geldin N'Golo Kante. pic.twitter.com/Yd8t0lldUd — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 4, 2026

Transferska saga koja uključuje Kantea i Fenerbahce uspješno je okončana, manje od 24 sata nakon što se činilo da je dogovor propao.

Novinar Fabricio Romano potvrdio je da je veznjak potpisao ugovor koji će ga zadržati u Istanbulu do ljeta 2028. godine.

Ovakav rasplet predstavlja veliko olakšanje za turskog velikana koji je bio uzdrman nakon što je prvobitni rok za prijavu igrača prošao bez potvrde transfera.

Do preokreta je došlo nakon što su oba kluba dobila službeno odobrenje FIFA za nastavak registracije.

Nogometno upravno tijelo očito je prihvatilo žalbu Fenerbahçea zbog tehničkih problema unutar Sustava za usklađivanje transfera (TMS).

Al Ittihad je također potvrdio igračev odlazak u kratkoj izjavi, objavivši na društvenim mrežama: “Klub je pristao prodati preostali dio N’Golo Kanteovog ugovora.”

To je igraču formalno omogućilo da napusti Saudijsku Pro ligu i pređe u Tursku Super ligu, čime je okončana neizvjesnost oko njegove budućnosti.

Preokret nakon optužbi

📝| The club agrees to sell the remaining period of N’Golo Kanté’s contract. 🐝💛 pic.twitter.com/paZwbxfaAQ — Al-Ittihad Club (@ittihad_en) February 3, 2026

Potvrda dogovora označava nevjerojatan preokret u odnosu na utorak kada se činilo da je propao transfer koji je uključivao Youssefa En Nesirija, a trebao je ići u suprotnom smjeru.

Fenerbahçe je potom izdao oštru izjavu, izravno optužujući Al Ittihad za pogrešku prilikom unosa podataka u TMS, što je uzrokovalo propuštanje roka.

Turski klub tvrdio je da je ispunio sve svoje obveze, uključujući liječničke preglede i papirologiju, ali da su ih saudijski partneri iznevjerili time što nisu na vrijeme dostavili potrebne dokumente.

U izjavi se sugerira da su se odnosi između klubova pogoršali, a Fenerbahçe je optužio Al Ittihad da ih neopravdano ignorira.

The Atlantic Lion joins the Tigers’ squad 🎯🦁

pic.twitter.com/nJ7DwnPXJV — Al-Ittihad Club (@ittihad_en) February 3, 2026

Ipak, čini se da su intenzivni pregovori iza kulisa sa FIFA urodili plodom.

“Zeleno svjetlo” od strane nogometnog upravnog tijela znači da je priznalo tehničku prirodu propusta i iskoristilo svoje diskrecijsko pravo kako bi dopustilo da se transfer dovrši izvan roka ili je potvrdilo valjanost početnog pokušaja ulaska.

Rješavanjem situacije, Fenerbahçe je osigurao svoje glavno pojačanje u veznom redu, pretvorivši ono što je izgledalo kao PR katastrofa i administrativna sramota u značajan uspjeh na tržištu.

Hvala ti Erdogan

Fenerbahçe je u izjavi naveo da je predsjednik istanbulskog kluba, Sadetin Saran, zahvalio turskom predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu “na značajnoj podršci koju je pružio za dovršetak ovog procesa, koji će doprinijeti razvoju i Fenerbahçea i turskog nogometa”.

Kante (34) je član Al Ittihada od 2023. godine, a prije toga je igrao za Chelsea, Leicester, Caen i Boulogne.

Za francusku reprezentaciju odigrao je 65 utakmica i postigao dva gola.

Veliko pojačanje u borbi za titulu

Facebook komentari