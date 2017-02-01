Svaštara

Jednostavne navike koje čuvaju intimno zdravlje nakon odnosa

Objavljeno prije 1 sat

Mnoge žene odavno znaju savjet da je nakon spolnog odnosa preporučljivo isprazniti mokraćni mjehur kako bi se smanjio rizik od infekcija. Ipak, manje se govori o drugim jednostavnim navikama koje također mogu imati važnu ulogu u očuvanju intimnog zdravlja.

Jedna od preporuka stručnjaka odnosi se na odjeću koju nosimo tokom spavanja. Ako vam odgovara, spavanje bez donjeg veša može biti korisno jer omogućava koži intimnog područja da ostane suha i prozračna. Ako ne volite spavati bez odjeće, bolji izbor su lagane, pamučne pidžame ili spavaćice.

Nakon odnosa često dolazi do povećane vlage u intimnom području, što je potpuno normalno. Međutim, zadržavanje vlage može pogodovati iritacijama i infekcijama, zbog čega je važno osigurati osjećaj suhoće i udobnosti, bez pretjerane ili agresivne higijene.

Pražnjenje mokraćnog mjehura nakon odnosa ostaje jedna od ključnih preporuka, posebno za žene koje su sklone učestalim urinarnim infekcijama. Mokrenjem se pomaže uklanjanje bakterija koje tokom intimnog kontakta mogu dospjeti u mokraćnu cijev, čime se dodatno smanjuje rizik od upala.

Važno je osluškivati vlastito tijelo. Nelagodnost, svrbež, peckanje, bol ili neuobičajeno krvarenje znak su da nešto nije uredu i da je potrebno potražiti savjet ginekologa, naročito ako simptomi potraju ili se ponavljaju.

Male, ali promišljene navike, poput nošenja prozračne odjeće, izbjegavanja zadržavanja vlage i pražnjenja mokraćnog mjehura, mogu značajno doprinijeti intimnom zdravlju i osjećaju sigurnosti nakon spolnog odnosa, prenosi Avaz.


