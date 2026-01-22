Počinje sretna era za 3 horoskopska znaka 22. januara 2026: Ono što ste dugo željeli se ostvaruje

Počevši od četvrtka, u stanju smo vidjeti dalje od projekcija i maski koje ljudi nose i doći pravo do srži onoga što je zaista važno. Doći do istine gotovo trenutno jeste blagoslov, iako je za mnoge potreban jak nerv, a svakako i spremnost na suočavanje.

Pluton ne nudi površna poboljšanja. On transformiše kroz istinu i posljedice.

Kada se Merkur susretne s Plutonom 22. januara, razgovori postaju odlučujući, ideje dobijaju stvarnu težinu, a odluke imaju dugoročan utjecaj. Ovi znakovi ulaze u mnogo sretniju eru kroz svjesnost, promišljene poteze i hrabrost da se suoče s onim što drugi izbjegavaju. prenosi Novi.

1. Blizanci

22. januar označava prekretnicu u načinu na koji koristiš informacije. Nešto što saznaš tog dana pokazuje ti da zaista imaš prednost. Vrijeme je da vjeruješ svom instinktu i da nešto preduzmeš.

Merkur u konjunkciji s Plutonom izoštrava tvoju percepciju i daje ti više samopouzdanja. Samopouzdanje je svačiji saveznik, i upravo to te u četvrtak stavlja u prednost.

Ne samo da imaš sreće, već si i spreman/na da rizikuješ na načine koji bi te još jučer možda uplašili. A sada dolazi dobra stvar: tvoja sretnija era počinje onda kada prestaneš dijeliti sve što znaš. Ponekad je najbolje zadržati informacije za sebe. To je tvoj potez moći. Čuvanje informacija nije uvijek loša stvar.

2. Škorpija

Ti si pravi influencer 22. januara i imaš priliku vidjeti dokle te tvoj utjecaj može odvesti. Ovo je sjajan dan za tebe, ispunjen srećom i dobrim okolnostima. Veliki dio toga se dešava zato što tokom konjunkcije Merkura i Plutona imaš tačno ono što je potrebno.

Lična spoznaja vraća ti osjećaj kontrole i smjera u četvrtak. Tačno vidiš šta se mora promijeniti i kako da započneš tu promjenu bez nepotrebnih konflikata. Brz/a si i fokusiran/a.

Sretnija era dolazi kao posljedica tvoje spremnosti da se direktno suočiš sa stvarnošću. Baveći se onim što drugi izbjegavaju, dovodiš se u poziciju snage koja traje. Ti to možeš!

3. Jarac

Merkur u konjunkciji s Plutonom pomaže ti da s preciznošću restrukturiraš planove. Nema ničega poput dobrog osjećaja kontrole, a 22. januara vidiš koliko zaista možeš biti efikasan/na. U četvrtak se osjećaš mentalno bistro. Ne opterećuju te lični problemi. Naprotiv, osjećaš se spremno, voljno i sposobno da se suočiš sa svijetom.

U odličnoj si formi, a taj sjajan osjećaj blagostanja upravo je ono što te vodi na sljedeći put gdje te čeka sreća. Spreman/na si uzeti ono što ti pripada. Ti si ovo omogućio/la. Dobro, ti i tvoji prijatelji Merkur i Pluton. Samo tako nastavi, piše YourTango.

