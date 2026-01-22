Ovaj keks jedemo cijeli život – a 1 stvar nikako nismo znali

Ovaj popularni keks mnogima je obilježio djetinjstvo. Njegov jednostavan, ali prepoznatljiv ukus, kao i činjenica da se lako kombinuje u brojnim poslasticama, učinili su ga nezaobilaznim u domaćinstvima širom svijeta.

Petit-Beurre potiče iz francuskog grada Nanta, gdje je nastao u kompaniji LU, koja je i danas jedan od njegovih najpoznatijih proizvođača. Sam naziv u prevodu s francuskog znači „mali maslac“, ali ono što ga čini posebnim nije samo okus, već i simbolika njegovog dizajna.

Na prvi pogled primjećuju se pravougaoni oblik, nazubljene ivice i sitne rupice na površini. Malo ko, međutim, razmišlja o njihovom značenju. Ipak, svaki detalj ima svoju simboliku, zbog čega se ovaj keks često opisuje kao svojevrsni „jestivi kalendar“.

Tradicionalno pakovanje sadrži 24 keksa, što simbolizira 24 sata u danu. Sam oblik predstavlja godinu: četiri ugla označavaju četiri godišnja doba, 52 „zuba“ na ivicama simbolizuju 52 sedmice u godini, dok 24 male rupice ponovo upućuju na 24 sata.

Keks je 1886. godine u Nantu osmislio Louis Lefèvre, koji je inspiraciju za njegov oblik pronašao u podmetaču svoje bake. U početku je prodavao kekse iz engleske fabrike Huntley & Palmers, a sredinom 19. stoljeća započeo je vlastitu proizvodnju, postavši ujedno i prvi vlasnik fabrike keksa u Francuskoj.

Lefèvrov otac, čija je supruga nosila prezime Utile, odlučio je da na svaki keks utisne njihove inicijale – „LU“. Taj detalj ubrzo je postao standard u francuskoj poslastičarskoj industriji, a danas predstavlja globalno prepoznatljiv brend. Zbog čestih kopija dizajna i recepta, keks je 1988. godine i zvanično patentiran pod nazivom Véritable Petit Beurre. prenosi Novi.

