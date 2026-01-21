Doktorica porijeklom iz BiH ljubav života pronašla u pakistanskom selu

Odluka ove 26-godišnje mlade žene iznenadila je mnoge, ali ona je pronašla ljubav svog života u 22-godišnjem mladiću iz pakistanske oblasti Mandi Bahaudin i odlučila da zbog te ljubavi žrtvuje sve.

Kako prenosi Daily Pakistan, njih dvoje su se upoznali preko interneta, tačnije preko gejming platforme Robolox.

Ova nevjerovatna ljubavna priča započela je kada je Muhamed Akmal, mladić iz sela Difar upoznao doktoricu Selmu, njemačku ljekarku porijeklom iz BiH, tokom onlajn igre. Sve je počelo kao neobavezno ćaskanje, ali ubrzo je preraslo u ozbiljnu, emotivnu povezanost. Njih dvoje su održavali svoju onlajn vezu oko pet mjeseci da bi Selma donijela donijela odluku koja je promijenila cijeli njen život: došla je u Pakistan i udala se za Akmala.

Akmal kaže da je Selmu “zaprosio” još prvi put kada su se sreli na onlajn platformi. Uprkos brojnim preprekama, Selma je doputovala u Pakistan i njih dvoje su se vjenčali na ceremoniji na kojoj bi im pozavidjeli mnogi.

Selma priznaje da je život u pakistanskom selu ogroman šok za nju. Navići se na dnevnu rutinu kao što je pranje odjeće i posuđa, te pravljenje tradicionalnih pakistanskih jela – za nju je to sve bilo novo i izazovno. Ipak, ljubav prema Akmalu je bila jača od svih poteškoća. Uspjela je da sve nauči i savlada, uz veliku odlučnost i radost.

Akmal je otkrio da su imali podršku obje porodice te da je ceremonija vjenčanja bila grandiozna.

Inače, pakistanski mediji prenose da Selma ima dvojno državljanstvo, Njemačke i Bosne i Hercegovine, ali uprkos tome, njena namjera je da ostane sa Akmalom u Pakistanu.

Trenutno uči lokalni jezik kako bi se lakše sporazumjevala sa novom rodbinom, ali i lokalnim stanovništvom.

Facebook komentari