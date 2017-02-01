Ova tri horoskopska znaka danas lako dolaze do novca

Četvrtak donosi jasne uvide o tome gdje je prihod bio zakočen kompromisima, lošim odlukama ili potcjenjivanjem vlastite vrijednosti.

Univerzum otvara važne razgovore i spoznaje vezane za kontrolu, samopouzdanje i finansijske istine, stvarajući prostor kroz koji novac može lakše poteći. Upravo 22. januara mnogi će shvatiti ključne lekcije o novcu – i znati kako ih primijeniti u praksi.

Ovan

Januar vam donosi trenutak da prestanete umanjivati vlastitu vrijednost. Pred vama je razgovor koji se direktno tiče zarade ili plate. Kada jednom progovorite otvoreno i jasno, nema povratka – niti potrebe za suzdržavanjem. Vrijeme je da zatražite ono što vam pripada.

Astrološka energija ovog dana daje vam sigurnost i snagu u komunikaciji. Svjesni ste svoje vrijednosti i spremni da se zauzmete za sebe, ali i da pokažete poštovanje prema drugima. Upravo takav stav ostavlja snažan utisak. Ljudi vas doživljavaju ozbiljno, a finansijski dobitak dolazi gotovo prirodno.

Škorpija

Univerzum vam 22. januara konačno otkriva finansijsku istinu koju ste već neko vrijeme osjećali. Postaje jasno gdje je vaš novac bio vezan za emotivne obaveze ili nejednake razmjene. Dolazi trenutak u kojem govorite – dosta je.

Previše ste ulagali u nešto što više nema smisla. Sada imate dovoljno samopouzdanja da se povučete i prekinete takve obaveze, čime vraćate kontrolu nad svojim finansijama. Astrološka energija pomaže vam da se oslobodite odnosa i situacija koje su vas iscrpljivale. Kada novac ponovo bude u vašim rukama i po vašim pravilima, priliv se pokreće gotovo bez napora.

Vodolija

Januar vam donosi spoznaju da je jedan stari finansijski dogovor definitivno zastario. Više niste dužni da održavate nešto što vam donosi gubitak. Iako to možda tek sada postaje jasno, povlačenje iz takve situacije dolazi u savršenom trenutku.

Astrološka energija vas podstiče na nekonvencionalne odluke – što vam je potpuno prirodno. To može značiti promjenu načina zarade, pokretanje dodatnog posla, drugačije formiranje cijena ili napuštanje struktura koje više nemaju svrhu. Vrijeme je za mentalnu i finansijsku nadogradnju. Novac počinje da teče onda kada prestanete da se uklapate u tuđa pravila i počnete živjeti po svojim, prenosi Novi.

Napomena: Horoskop je zabavnog karaktera i ne treba ga shvatati ozbiljno.

