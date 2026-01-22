Vrijeme je za pravu ljubav: Ova 4 znaka Zodijaka će upoznati svoje srodne duše u februaru 2026

Na nebu se tada pokreću rijetki tranziti koji ubrzavaju sudbinske susrete, zatvaraju stare ljubavne krugove i otvaraju prostor za veze koje imaju dubinu i trajanje. Kod nekih će to biti prvi susret s osobom uz koju sve “sjedne” bez borbe, kod drugih prepoznavanje nekoga tko je već prisutan u njihovu životu, ali sada napokon dobiva potpuno novo mjesto u srcu. Za ova četiri znaka, veljača/februar 2026. može postati mjesec u kojem konačno shvaćaju zašto ništa prije nije uspjelo, piše Atma.hr.

U veljači/februaru 2026. na nebu se odvija kombinacija tranzita koja nosi dojam da se nešto “zaključava”, kao da se slagalica odnosa poslaguje na novu razinu. Venera 10.2. ulazi u Ribe i pojačava potrebu za nježnošću, empatijom i dubljom prisutnošću u odnosima. Nekoliko dana kasnije, 20.2., Saturn i Neptun se susreću na 0° Ovna, na samom početku Zodijaka, što astrolozi opisuju kao snažan početak novog 36-godišnjeg ciklusa.

Između ta dva datuma odvija se svojevrsni ljubavni “reset”. Za mnoge to će biti vrijeme u kojem se završavaju priče koje su se vukle predugo, skidaju se naočale iluzija i vrlo jasno vidi tko je spreman na zrelu, dvosmjernu ljubav. Novi Mjesec u Vodenjaku u istom razdoblju dodatno naglašava motive novih početaka, promjene pristupa, hrabrijeg ulaska u odnose i napuštanja starih obrazaca privlačenja istih tipova partnera.

Svi će na neki način osjetiti ovaj val, ali četiri znaka posebno stoje na raskrižju!. Za njih veljača 2026. može biti mjesec u kojem se događa susret s osobom koja više nije tek još jedna epizoda, nego netko tko duboko mijenja sliku o tome kako ljubav može izgledati.

Djevica

Djevice često pristupaju ljubavi kao nečemu što također treba biti funkcionalno, smisleno, logično i provjerljivo. Godine u kojima je opozicija iz Riba testirala Vaše veze donijele su puno lekcija: što znači preuzeti previše odgovornosti, gdje ste spašavali druge, a zanemarili sebe, te koliko daleko ide Vaša tolerancija.

Veljača/februar 2026. označava završnicu tog ciklusa. Saturn i Neptun napuštaju opoziciju prema Djevici i ostavljaju za sobom jasniju sliku toga što više ne dolazi u obzir. Ulazak Venere u Ribe direktno osvjetljava polje partnerstva i donosi ljude koji prirodno pokazuju ono što ste dosad morali “izvlačiti” iz drugih: konkretnost, kontinuitet, volju za radom na odnosu.

U veljači/februaru doživjeti situacije u kojima stari kriteriji padaju, a pojavljuje se nova vrsta privlačnosti. Možda se pojavi osoba koja nije “tip” na koji ste navikli, ali donosi mir, poštovanje Vašeg ritma i spremnost da posluša, umjesto da sve projicira na Vas.

Pun Mjesec u Djevici početkom ožujka/marta nastavlja priču započetu u veljači/februaru. Do tada već možete imati jasan osjećaj je li netko tko je ušao u Vaš život na tragu nečega stabilnijeg ili je samo podsjetnik na to što više ne želite. Ključ je u tome da si dopustite vjerovati osjećaju, a ne samo analizi.

Vaga

Vage su navikle razmišljati o odnosima, tražiti ravnotežu, popuštati, pregovarati i često spašavati odnose koji su odavno ispucali. U veljači/februaru 2026. fokus se mijenja: umjesto da spašavate, počinjete birati.

Saturn i Neptun na suprotnoj strani Zodijaka, u Ovnu, stavljaju pod povećalo područje partnerstva i jasno pokazuju gdje ste se godinama odricali sebe da bi odnos “preživio”. Ovaj spoj planeta traži da spojite ideal koji imate u glavi s realnom osobom ispred sebe. To je trenutak u kojem prepoznajete razliku između privlačnosti koja traži da se stalno dokazujete i odnosa u kojem je prisutna uzajamna odgovornost i zrelost.

Ulazak Venere u Ribe za Vage otvara prostor za finije, empatičnije odnose. Ljudi koji ulaze u Vaš život u ovom razdoblju vjerojatno neće dolaziti uz veliku dramatičnost, nego uz osjećaj olakšanja. To može biti netko tko ne igra igre, ne tjera Vas da nagađate i ne koristi Vašu potrebu za skladom protiv Vas.

Ako u natalnoj karti imate Sunce, Mjesec ili podznak u Vagi, veljača/februar 2026. može donijeti vrlo konkretan trenutak prepoznavanja: razgovor, susret, poruku ili situaciju u kojoj osjetite da više ne želite pristajati na “polovične” veze. Upravo taj trenutak odluke često je ključ za dolazak osobe koja se ne uplaši Vaše potrebe za partnerstvom, nego je dijeli s Vama, prenosi Novi.

Škorpion

Škorpioni već dugo znaju što znači transformacija kroz odnose. Mnogi su se u zadnjim godinama vraćali starim pričama, čistili karmičke veze, prekidali destruktivne obrasce i prolazili kroz faze “sve ili ništa”. Veljača/februar 2026. djeluje kao trenutak kada se unutarnji rad počinje ogledati u konkretnim ljudima.

Venera u Ribama aktivira polje ljubavne radosti, kreativnosti i spontanosti. To nije energija odnosa u kojima morate kopati po tuđim ranama da bi se osjećali bliski. Naglasak se vraća na radost, inspiraciju, zajedničke interese, kreativne i duhovne aktivnosti. Neke od najvažnijih osoba koje možete upoznati u ovom razdoblju ulaze upravo kroz takve situacije: radionice, glazbene događaje, umjetnost, duhovne krugove, mjesta gdje se ne morate skrivati iza maske.

Saturn-Neptun u Ovnu donosi i važnu poruku Škorpionima: učite razlikovati dramatičnu privlačnost od one prave, tihe stabilnosti. Osoba koja se u veljači/februaru pojavi možda neće “eksplodirati” u Vašem životu kao prijašnje veze, ali može donijeti nešto mnogo važnije – osjećaj sigurnosti, kontinuiteta i zrelog suočavanja s emocijama.

Za Škorpione ovo je razdoblje kada ste spremniji pustiti kontrolu i priznati si da želite nekoga s kim možete biti ranjivi bez straha da će to biti iskorišteno. Upravo tu nastaje prostor da netko doista dođe bliže.

Ribe

Ribe najviše od svih znakova razumiju pojam “srodne duše”. Godinama ste možda sanjali odnose koji će biti dublji, intenzivniji, smisleniji, ali često ste nailazili na razočaranja ili situacije u kojima ste izgubili sebe u tuđim pričama.

Veljača/februar 2026. za Ribe je svojevrsna prekretnica. Saturn se susreće s Neptunom, Vašim vladarom, i zajedno otvaraju novi ciklus na 0° Ovna. To je trenutak kada se od Vas traži da svoju vječnu spremnost da sve razumijete i opravdate spojite s jasnijim granicama i konkretnim izborima. Istovremeno, Venera prolazi kroz Ribe i snažno pojačava Vaš osobni sjaj, privlačnost i magnetičnost.

Ako imate Sunce, Mjesec ili podznak u Ribama, ljudi koje upoznajete u ovom razdoblju mogu nositi prepoznatljiv “potpis”: osjećaj da Vas ne doživljavaju kao nekoga tko treba njihovu pomoć ili spašavanje, nego kao ravnopravnu dušu. To mogu biti susreti u kontekstu kreativnog rada, iscjeljivanja, volontiranja, spiritualnog rada, ali i sasvim svakodnevnih situacija.

Posebnost ove faze je u tome što ste vi drukčiji: naučili ste reći ne odnosima koji Vas troše, što automatski mijenja i tip ljudi koji Vam dolaze. Kada prestanete pristajati na kompromise koji Vas iznutra razaraju, prostor se otvara za veze u kojima se osjećate viđeno, a ne potrošeno. Veljača/februar 2026. za mnoge Ribe može biti upravo taj prijelomni trenutak.

Facebook komentari