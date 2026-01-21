NA DEDINJU VANREDNO STANJE! Duško Tošić se zabarikadirao u vilu!

Pop diva Jelena Karleuša prijavila je bivšeg supruga Duška Tošića zbog provale u stan na Dedinju u kojem živi s kćerima.

Ispred kuće na ovoj lokaciji u Beogradu, ekipa Kurira pronašla je policijsko vozilo.

Primijetivši prisutnost medija, zamolio je ekipu Kurira da izbriše fotografije, nakon čega se povukao natrag u kuću.

Karleuša tvrdi da Duško ne plaća alimentaciju

Jelena Karleuša tvrdi da njen bivši suprug Duško Tošić ne plaća alimentaciju za njene kćerke Atinu i Niku Tošić.

Osim toga, otkrila je da nisu u najboljim odnosima nakon razvoda.

– Nismo u nikakvoj vezi, ne komuniciramo! Djeca imaju odličan odnos s njim, sve je normalno, baš kako treba biti, ali nas dvoje nemamo kontakt – priznala je pjevačica, a zatim otkrila plaća li Duško alimentaciju.

– Trebam li reći istinu?! Ne plaća alimentaciju, evo sad žalbe – rekla je Jelena, pa dodala:

– Pokušavam riješiti taj problem izvan medija i nekim ljudskim odnosom putem odvjetnika, ali ne uspijevam. U ime svih žena koje se bore za pravo da primaju ovu pomoć od svojih partnera i oca svoje djece, dužna sam o tome govoriti. Srbija je uvela novi zakon koji će to regulirati. Ako jedan roditelj ne plaća dvije alimentacije drugom roditelju koji ima skrbništvo nad djecom, ovaj će to naplatiti od države, a država će kazneno goniti onoga tko ne ispunjava svoje zakonski propisane obveze. Tako će i Duško biti riješen – objasnila je Karlueša.

