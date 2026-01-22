Dnevni horoskop za četvrtak 22. januar

OVAN
Posao
Djeluješ hrabro i neustrašivo, posebno kada je novi posao u pitanju. Ne mogu ti slomiti krila bez obzira na to koliko neprijatelja imaš oko sebe.
Ljubav
Brže i bolje donosite odluke o osobi s kojom ste dulje vrijeme. Vaš brak je stabilan.
Zdravlje
Odlazak liječniku je neizbježan.
Posao
Možete na vrijeme izbjeći probleme ili poteškoće. Vi ste osoba koja se uzdiže poput feniksa kada stvari postanu teške.
Ljubav
Nisi odlučio/la što ćeš s osobom koju si upoznao/la prošli tjedan. Još uvijek razmišljaš.
Zdravlje
Bol u prsima uzrokovana psihosomatskim putem.
BLIZANCI
Posao
Vaš vladar Merkur je već krenuo retrogradno i to vam može donijeti problem s dokumentima, posebno ako radite u inozemstvu.
Ljubav
Stara ljubav se ne zaboravlja. Opet ćete biti zajedno. Iznenada ili preko interneta.
Zdravlje
Nema značajnih problema.
RAK
Posao
Vi ste netko tko zna uživati u poslu koji volite. Financijski se stabilizirate. Nitko ne može bolje organizirati posao od vas.
Ljubav
Euforične emocije. Potreba za osobom koja se pretvara da ne vidi tvoje stavove. Ali zato ti sve primjećuješ.
Zdravlje
Problem s disanjem.
LAV
Posao
Nisi u problemima. Ali možeš biti u problemima ako trošiš novac neplanirano ili nerealno.
Ljubav
Uljepšavaš svoje tijelo. To ti je prijeko potrebno jer ti podiže sustav vrijednosti. Bit ćeš zavodljivija.
Zdravlje
Dobro ste raspoloženi, ali i lako postanete neraspoloženi.
DJEVICA
Posao
Puno toga vam ide od ruke. Dobro komunicirate s ljudima na vlasti i uspješno rješavate sve probleme.
Ljubav
Kod tebe se mnoge stvari uzimaju zdravo za gotovo. Osoba koju voliš nema jasnu sliku o tebi. Obogati odnos komunikacijom.
Zdravlje
Regeneracija tijela laganim vježbama.
Posao
Imate li problema s poslovnim partnerima? Niste se pravilno postavili. Previše ste autoritativni.
Ljubav
Problem s partnerom postaje stvar prošlosti. Tamo će vam biti lakše. Niste opterećeni.
Zdravlje
Samo uz dobru glazbu se možeš regenerirati.
ŠKORPION
Posao
Bio si vrijedan. Rad i čekanje su se isplatili. Sada te čeka promaknuće. To ti se najviše sviđa.
Ljubav
Samci ovog znaka još nisu spremni vezati se i biti u stabilnoj zajednici.
Zdravlje
Razmišljaš o boli u želucu, ali ne poduzimaš ništa.
STRIJELAC
Posao
Očekuje se odličan rad tijekom dana, ali i u budućnosti, ne samo danas.
Ljubav
Naglašena strast će vas povući u smjeru kraćih ljubavnih veza, ležernog druženja i veza koje su napola druženje, a napola ljubav.
Zdravlje
Prilično dobro, ali pazi na vene.
JARAC
Posao
Vaš bankovni račun je stabilan. Niste u minićama niti biste si to dopustili. I dalje očekujete veliki račun.
Ljubav
Započni zajednički život s osobom koju voliš. Teško ti je otvoriti se. Partner te podržava.
Zdravlje
Čuvajte se teških tereta. Opterećujete kralježnicu.
VODENJAK
Posao
Dovoljno je pogledati na sat i znati da ste završili sve što ste naumili. Surađujte sa zemljama poput Engleske ili Norveške.
Ljubav
Ako ste muškarac Vodenjak, privlači vas žena Lav. Ako ste žena, onda je mačo muškarac rođen u znaku Ovna pravi izbor za vas. Njegova blago sirova energija liječi vašu dušu.
Zdravlje
Nemaš nikakvih većih problema.
RIBA
Posao
Pazite da ne pogriješite s dokumentima ili da ne žurite na poslovni sastanak i ne izazovete si mnogo nervoze.
Ljubav
Vaša sentimentalnost je pojačana. Moguće je da više sanjate i fantazirate nego što živite ljubav.
Zdravlje
Mogući su ozbiljniji problemi, pa čak i hospitalizacija.