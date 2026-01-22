Dnevni horoskop za četvrtak 22. januar

OVAN

Posao

Djeluješ hrabro i neustrašivo, posebno kada je novi posao u pitanju. Ne mogu ti slomiti krila bez obzira na to koliko neprijatelja imaš oko sebe.

Ljubav

Brže i bolje donosite odluke o osobi s kojom ste dulje vrijeme. Vaš brak je stabilan.

Zdravlje

Odlazak liječniku je neizbježan.

Posao

Možete na vrijeme izbjeći probleme ili poteškoće. Vi ste osoba koja se uzdiže poput feniksa kada stvari postanu teške.

Ljubav

Nisi odlučio/la što ćeš s osobom koju si upoznao/la prošli tjedan. Još uvijek razmišljaš.

Zdravlje

Bol u prsima uzrokovana psihosomatskim putem.

BLIZANCI

Posao

Vaš vladar Merkur je već krenuo retrogradno i to vam može donijeti problem s dokumentima, posebno ako radite u inozemstvu.

Ljubav

Stara ljubav se ne zaboravlja. Opet ćete biti zajedno. Iznenada ili preko interneta.

Zdravlje

Nema značajnih problema.

RAK

Posao

Vi ste netko tko zna uživati ​​u poslu koji volite. Financijski se stabilizirate. Nitko ne može bolje organizirati posao od vas.

Ljubav

Euforične emocije. Potreba za osobom koja se pretvara da ne vidi tvoje stavove. Ali zato ti sve primjećuješ.

Zdravlje

Problem s disanjem.

LAV

Posao

Nisi u problemima. Ali možeš biti u problemima ako trošiš novac neplanirano ili nerealno.

Ljubav

Uljepšavaš svoje tijelo. To ti je prijeko potrebno jer ti podiže sustav vrijednosti. Bit ćeš zavodljivija.

Zdravlje

Dobro ste raspoloženi, ali i lako postanete neraspoloženi.

DJEVICA

Posao

Puno toga vam ide od ruke. Dobro komunicirate s ljudima na vlasti i uspješno rješavate sve probleme.

Ljubav

Kod tebe se mnoge stvari uzimaju zdravo za gotovo. Osoba koju voliš nema jasnu sliku o tebi. Obogati odnos komunikacijom.

Zdravlje

Regeneracija tijela laganim vježbama.

Posao

Imate li problema s poslovnim partnerima? Niste se pravilno postavili. Previše ste autoritativni.

Ljubav

Problem s partnerom postaje stvar prošlosti. Tamo će vam biti lakše. Niste opterećeni.

Zdravlje

Samo uz dobru glazbu se možeš regenerirati.

ŠKORPION

Posao

Bio si vrijedan. Rad i čekanje su se isplatili. Sada te čeka promaknuće. To ti se najviše sviđa.

Ljubav

Samci ovog znaka još nisu spremni vezati se i biti u stabilnoj zajednici.

Zdravlje

Razmišljaš o boli u želucu, ali ne poduzimaš ništa.

STRIJELAC

Posao

Očekuje se odličan rad tijekom dana, ali i u budućnosti, ne samo danas.

Ljubav

Naglašena strast će vas povući u smjeru kraćih ljubavnih veza, ležernog druženja i veza koje su napola druženje, a napola ljubav.

Zdravlje

Prilično dobro, ali pazi na vene.

JARAC

Posao

Vaš bankovni račun je stabilan. Niste u minićama niti biste si to dopustili. I dalje očekujete veliki račun.

Ljubav

Započni zajednički život s osobom koju voliš. Teško ti je otvoriti se. Partner te podržava.

Zdravlje

Čuvajte se teških tereta. Opterećujete kralježnicu.

VODENJAK

Posao

Dovoljno je pogledati na sat i znati da ste završili sve što ste naumili. Surađujte sa zemljama poput Engleske ili Norveške.

Ljubav

Ako ste muškarac Vodenjak, privlači vas žena Lav. Ako ste žena, onda je mačo muškarac rođen u znaku Ovna pravi izbor za vas. Njegova blago sirova energija liječi vašu dušu.

Zdravlje

Nemaš nikakvih većih problema.

RIBA

Posao

Pazite da ne pogriješite s dokumentima ili da ne žurite na poslovni sastanak i ne izazovete si mnogo nervoze.

Ljubav

Vaša sentimentalnost je pojačana. Moguće je da više sanjate i fantazirate nego što živite ljubav.

Zdravlje

Mogući su ozbiljniji problemi, pa čak i hospitalizacija.

Facebook komentari