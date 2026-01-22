Svijet

Incident u Davosu poslije Trampovog govora! Zgradu opkolile hitne službe, nastao haos, naložena i hitna evakuacija!

Kako je saopšteno, Tramp je bio unutar zgrade u vrijeme incidenta, gdje je ranije održao govor.

U Kongresnom centru Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu dogodio se manji incident, u trenutku dok je američki predsjednik Donald Tramp bio u zgradi, objavila je danas švajcarska novinska agencija Kejstone-SDA.

Portparol kantonalne policije Graubundena rekao je novinskoj agenciji da do juče uveče nije bilo poznato gde je tačno izbio požar, zbog kojeg se aktivirao alarm, prenosi B92.

Policija je saopštila da nije bilo prijavljenih povreda, kao i da su vatrogasci, policajci i kola hitne pomoći bili raspoređeni zbog visokih sigurnosnih mera koje su pratile događaj.


