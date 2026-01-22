Incident u Davosu poslije Trampovog govora! Zgradu opkolile hitne službe, nastao haos, naložena i hitna evakuacija!

Kako je saopšteno, Tramp je bio unutar zgrade u vrijeme incidenta, gdje je ranije održao govor.

U Kongresnom centru Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu dogodio se manji incident, u trenutku dok je američki predsjednik Donald Tramp bio u zgradi, objavila je danas švajcarska novinska agencija Kejstone-SDA.

Portparol kantonalne policije Graubundena rekao je novinskoj agenciji da do juče uveče nije bilo poznato gde je tačno izbio požar, zbog kojeg se aktivirao alarm, prenosi B92.

🚨 BREAKING — DAVOS UNDER FIRE Reports say the WEF conference centre has been EVACUATED amid an emergency response. Firefighters everywhere. Helicopters overhead. Local media cite a fire at a nearby hotel. LA7 reporter on scene: “It’s full of firefighters… this is an… pic.twitter.com/CuEieomSqy — Conflict Alarm (@ConflictAlarm) January 21, 2026

Kako je saopšteno, Tramp je bio unutar zgrade u vrijeme incidenta, gdje je ranije održao govor.

Policija je saopštila da nije bilo prijavljenih povreda, kao i da su vatrogasci, policajci i kola hitne pomoći bili raspoređeni zbog visokih sigurnosnih mera koje su pratile događaj.

Facebook komentari