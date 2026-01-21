Ljudi rođeni u ovim horoskopskim znakovima ne podnose tuđi uspjeh…

Dok neki ljudi iskreno slave tuđe pobjede i raduju se uspjehu bližnjih, drugima je to znatno teže prihvatiti. Tuđi uspjeh kod njih može izazvati nelagodu, uspoređivanje ili osjećaj da su zakinuti, čak i kada to ne pokazuju otvoreno. U astrologiji se takve reakcije često povezuju s određenim horoskopskim znakovima koji imaju snažnu potrebu za priznanjem i kontrolom vlastitog položaja. U nastavku predstavljamo horoskopske znakove koji se najčešće opisuju kao oni koji teško podnose tuđi uspjeh.

Lav

Lavovi vole biti u središtu pažnje i teško se nose sa situacijama u kojima netko drugi dobiva priznanje koje su i sami priželjkivali. Tuđi uspjeh mogu doživjeti kao prijetnju vlastitom ugledu, čak i ako je postignut pošteno i zasluženo.

Iako će često javno čestitati, u sebi mogu osjećati nezadovoljstvo jer smatraju da su jednako vrijedni ili čak zaslužniji. Njihova potreba za potvrdom ponekad nadjača iskreno veselje zbog tuđih postignuća.

Škorpion

Škorpioni tuđi uspjeh promatraju vrlo intenzivno i osobno. Skloni su uspoređivanju i preispitivanju vlastitih odluka kada vide da je netko drugi ostvario ono što oni još nisu. Takve situacije mogu potaknuti zavist ili povlačenje.

Iako rijetko pokazuju otvoreno nezadovoljstvo, Škorpioni ga duboko proživljavaju. Tuđi uspjeh često doživljavaju kao izazov ili podsjetnik na vlastite neispunjene ciljeve.

Jarac

Jarčevi uspjeh vide kao rezultat truda i discipline, zbog čega teško prihvaćaju kada netko napreduje brže ili lakše od njih. U takvim situacijama mogu postati kritični ili hladni, uvjereni da stvari nisu bile pravedne.

Iako se ne vode isključivo emocijama, tuđi uspjeh kod Jarčeva često izaziva unutarnje nezadovoljstvo. Umjesto da se raduju, radije se povlače i još jače fokusiraju na vlastite ciljeve.

Ovan

Ovnovi su natjecateljski nastrojeni i žele biti prvi u svemu. Kada netko drugi ostvari uspjeh prije njih, to može izazvati frustraciju i osjećaj poraza. Teško im je mirno prihvatiti da netko vodi ispred njih.

Njihova reakcija često je impulzivna, a nezadovoljstvo se brzo vidi. Ipak, Ovnovi tuđi uspjeh često koriste kao motivaciju da se dokažu, čak i ako im u početku teško pada, piše index.

