Poznati meteorolog najavio preokret i -20 stepeni: “Procesi u februaru mogu biti jako zanimljivi”

Početkom sljedee sedmice zahlađenje, ali je upitna njegova snaga. Procesi u februaru mogu biti jako zanimljivi, objavio je u prognozi meteorolog kojeg prati cijela regija Marko Čubrilo.

Zatim je dodao:

“Do četvrtka suho i hladno uz umjeren, istočni vjetar. Jutarnji miniumi od -15 do -7, a u utorak lokalno i oko -20 stepeni Celzijusa. Tokom dana polako toplije i u srijedu bi se maksimu mogao kretati od -6 na istoku Srbije do oko +4 nad središnjim dijelovima regiona.

Od četvrtka će ka nama sa Atlantika strujati osjetno topliji i vlažniji vazduh te će uz povećanje oblačnosti uglavno u prioblnim dijelovima uz Jadran biti uslova za kišu i snijeg preko 900mnv. Jutarnji mraz će znatno oslabiti, ponegdje i izostati dok će se dnevni maksimumi kretati od -3 na istoku Srbije do +8 nad ostalim dijelom regiona.

Hladna košava će također prestati. U nedjelju se očekuje formiranje Đenovskog ciklona i pogoršanje vremena uz kišu i jak južni vjetar, dok je početkom sljedeće nedjelje moguće zahlađenje ali je njegova snaga još jako upitna.

Novo zahlađenje bi moglo biti moguće početkom februara, kada se sada sa sve većom pouzdanošću prognozira moguć SSW proces koji doveo do kidanja stratosfernog polarnog vrtloga i kada se ti efekti transportuju sinoptički nad troposferu hladnoća ća iz polarnih oblasti “pobjeći” u niže geografske širine ali u ovom momentu nije moguće reći gdje bi ona tačno krenula.

Ovo je svakao proces koji vrijedi pratiti posebno što JMA i ECMWF model počinju hvatati isti signal i pokazuju mogućnost značajnog slabljenja zapadnih vjetrova oko 6. februara.

Sve to ukazuje da zima množda nije gotova nad našim predjelima ali vidjet ćemo za oko nedelju dana kada se ovaj i ako se ovaj proces počne odvijati.

U drugom dijelu sedmice svakako toplije uz kišu povremeno”, napisao je Marko Čubrilo.

Facebook komentari