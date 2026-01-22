Ko je novinarka koja je intervjuisala Trumpa: Preci su joj iz Dubrovnika od njega je izvukla najopasnije izjave

Američki predsjednik je iz Bijele kuće govorio o prioritetima svoje administracije za 2026. godinu, od ekonomske politike do vanjskih prijetnji. NewsNation je Trumpovo gostovanje promovirao kao ekskluzivni razgovor “jedan na jedan” u udarnom terminu, uz najavu da će intervju biti emitiran unutar emisije “Katie Pavlich Tonight”.

Katie Pavlich, koja je vodila intervju, američka je politička komentatorica i novinarka poznata po konzervativnim stavovima i dugogodišnjem radu u medijima. Široj publici postala je prepoznatljiva kao suradnica Fox Newsa i bivša urednica portala Townhall, a krajem 2025. prešla je na NewsNation gdje vodi vlastitu emisiju u udarnom terminu, “Katie Pavlich Tonight”.

Od Arizone do Washingtona

Pavlich (punim imenom Catherine Merri Pavlich) rođena je 10. srpnja 1988. u Phoenixu, u saveznoj državi Arizoni. Diplomirala je na Sveučilištu Arizona (broadcast journalism).

Nakon studija preselila se u šire područje Washingtona, gdje je nastavila karijeru u političkom novinarstvu i komentiranju.

Townhall i Fox News

Jedan od njezinih važnijih ranijih angažmana bio je portal Townhall.com, na kojem je radila kao urednica vijesti (news editor) i urednička suradnica.

Istodobno je bila suradnica/komentatorica Fox Newsa, a s vremenom se pojavljivala i u formatu panel-emisija, uključujući povremenu ulogu zamjenske suvoditeljice u emisiji “The Five”.

Prelazak na NewsNation i “Katie Pavlich Tonight”

U prosincu 2025. Nexstar/NewsNation objavio je da Pavlich dolazi na mrežu kao voditeljica nove emisije u terminu 22:00 (ET) radnim danom. U službenoj najavi navedeno je da će se emisija baviti dnevnim političkim temama i širim pitanjima poput slobode govora, imigracije, nacionalne sigurnosti i vanjske politike.

Emisija je krenula 19. januara 2026.

Knjige i teme

Pavlich je autorica publicističkih knjiga o američkoj politici. U njezinoj bibliografiji najčešće se navode:

“Fast and Furious: Barack Obama’s Bloodiest Scandal and Its Shameless Cover-Up” (2012.)

“Assault & Flattery: The Truth About the Left and Their War on Women” (2014.)

U medijskim nastupima najčešće komentira američku unutarnju politiku i ideološke prijepore, u skladu s konzervativnim političkim stajalištima po kojima je poznata.

Zauzima pro-oružje stav

Poznata je i po tome što u američkim raspravama zauzima pro-oružje stav: otvoreno podupire Drugi amandman (ustavno pravo na posjedovanje i nošenje oružja) i protivi se dijelu prijedloga koji idu prema strožoj kontroli oružja. Pavlich je nastupala na događajima NRA-a (Nacionalne udruge za oružje), uključujući govor na NRA-ILA Leadership Forumu 2016., gdje se predstavila kao vlasnica oružja i doživotna članica NRA-a. U sadržajima koje objavljuju NRA-ovi kanali također govori o vlastitom iskustvu sa streljaštvom/lovom i o zagovaranju “gun rights” politike.

Porijeklo i veza s Dubrovnikom

U biografskim pregledima navodi se da je Pavlich hrvatskog i njemačkog podrijetla.

“Moja je obitelj u bivšoj Jugoslaviji morala voditi evidenciju o svima koji su im dolazili u posjet – čak i o članovima obitelji – kako bi vlasti mogle doći i provjeriti”, napisala je jednom na X-u.

Dodatno, Pavlich je na društvenim mrežama spomenula Dubrovnik. U objavi nakon nastupa na Dubrovnik Forumu prošle godine, Katie Pavlich navela je da je u Dubrovniku govorila o zapadnim vrijednostima i kritizirala, kako je opisala, europske prakse koje pod izlikom sigurnosti ograničavaju slobodu govora.

Zahvalila je premijeru Andreju Plenkoviću i ministru vanjskih i europskih poslova Gordanu Grliću Radmanu na pozivu. U istoj je objavi spomenula i osobnu obiteljsku poveznicu s Dubrovnikom: napisala je da su njezini pradjedovi i prabake početkom 20. stoljeća iz dubrovačkog kraja otputovali u Sjedinjene Države preko Ellis

Privatni život

O privatnom životu govori rijetko. U javnim biografijama navodi se da je od 2017. u braku s Gavyjem Friedsonom, dok na vlastitoj službenoj stranici privatni dio svodi na napomenu da slobodno vrijeme provodi s mužem, psom, prijateljima i obitelji te u prirodi, prenosi index.

