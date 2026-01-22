Politika

Ko je novinarka koja je intervjuisala Trumpa: Preci su joj iz Dubrovnika od njega je izvukla najopasnije izjave

5.7K  
Objavljeno prije 25 minuta

Donald Trump je voditeljici Katie Pavlich dao opsežan intervju povodom godišnjice svoje inauguracije.

Američki predsjednik je iz Bijele kuće govorio o prioritetima svoje administracije za 2026. godinu, od ekonomske politike do vanjskih prijetnji. NewsNation je Trumpovo gostovanje promovirao kao ekskluzivni razgovor “jedan na jedan” u udarnom terminu, uz najavu da će intervju biti emitiran unutar emisije “Katie Pavlich Tonight”.

Katie Pavlich, koja je vodila intervju, američka je politička komentatorica i novinarka poznata po konzervativnim stavovima i dugogodišnjem radu u medijima. Široj publici postala je prepoznatljiva kao suradnica Fox Newsa i bivša urednica portala Townhall, a krajem 2025. prešla je na NewsNation gdje vodi vlastitu emisiju u udarnom terminu, “Katie Pavlich Tonight”.

Od Arizone do Washingtona
Pavlich (punim imenom Catherine Merri Pavlich) rođena je 10. srpnja 1988. u Phoenixu, u saveznoj državi Arizoni. Diplomirala je na Sveučilištu Arizona (broadcast journalism).

Nakon studija preselila se u šire područje Washingtona, gdje je nastavila karijeru u političkom novinarstvu i komentiranju.

Townhall i Fox News
Jedan od njezinih važnijih ranijih angažmana bio je portal Townhall.com, na kojem je radila kao urednica vijesti (news editor) i urednička suradnica.

Istodobno je bila suradnica/komentatorica Fox Newsa, a s vremenom se pojavljivala i u formatu panel-emisija, uključujući povremenu ulogu zamjenske suvoditeljice u emisiji “The Five”.

Prelazak na NewsNation i “Katie Pavlich Tonight”
U prosincu 2025. Nexstar/NewsNation objavio je da Pavlich dolazi na mrežu kao voditeljica nove emisije u terminu 22:00 (ET) radnim danom. U službenoj najavi navedeno je da će se emisija baviti dnevnim političkim temama i širim pitanjima poput slobode govora, imigracije, nacionalne sigurnosti i vanjske politike.

Emisija je krenula 19. januara 2026.

Knjige i teme
Pavlich je autorica publicističkih knjiga o američkoj politici. U njezinoj bibliografiji najčešće se navode:
“Fast and Furious: Barack Obama’s Bloodiest Scandal and Its Shameless Cover-Up” (2012.)
“Assault & Flattery: The Truth About the Left and Their War on Women” (2014.)
U medijskim nastupima najčešće komentira američku unutarnju politiku i ideološke prijepore, u skladu s konzervativnim političkim stajalištima po kojima je poznata.

Zauzima pro-oružje stav
Poznata je i po tome što u američkim raspravama zauzima pro-oružje stav: otvoreno podupire Drugi amandman (ustavno pravo na posjedovanje i nošenje oružja) i protivi se dijelu prijedloga koji idu prema strožoj kontroli oružja. Pavlich je nastupala na događajima NRA-a (Nacionalne udruge za oružje), uključujući govor na NRA-ILA Leadership Forumu 2016., gdje se predstavila kao vlasnica oružja i doživotna članica NRA-a. U sadržajima koje objavljuju NRA-ovi kanali također govori o vlastitom iskustvu sa streljaštvom/lovom i o zagovaranju “gun rights” politike.

Porijeklo i veza s Dubrovnikom
U biografskim pregledima navodi se da je Pavlich hrvatskog i njemačkog podrijetla.

“Moja je obitelj u bivšoj Jugoslaviji morala voditi evidenciju o svima koji su im dolazili u posjet – čak i o članovima obitelji – kako bi vlasti mogle doći i provjeriti”, napisala je jednom na X-u.

Dodatno, Pavlich je na društvenim mrežama spomenula Dubrovnik. U objavi nakon nastupa na Dubrovnik Forumu prošle godine, Katie Pavlich navela je da je u Dubrovniku govorila o zapadnim vrijednostima i kritizirala, kako je opisala, europske prakse koje pod izlikom sigurnosti ograničavaju slobodu govora.

Zahvalila je premijeru Andreju Plenkoviću i ministru vanjskih i europskih poslova Gordanu Grliću Radmanu na pozivu. U istoj je objavi spomenula i osobnu obiteljsku poveznicu s Dubrovnikom: napisala je da su njezini pradjedovi i prabake početkom 20. stoljeća iz dubrovačkog kraja otputovali u Sjedinjene Države preko Ellis

Privatni život
O privatnom životu govori rijetko. U javnim biografijama navodi se da je od 2017. u braku s Gavyjem Friedsonom, dok na vlastitoj službenoj stranici privatni dio svodi na napomenu da slobodno vrijeme provodi s mužem, psom, prijateljima i obitelji te u prirodi, prenosi index.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh