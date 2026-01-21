Desit će se kad se najmanje budu nadali: 4 horoskopska znaka koja će sresti ljubav svog života u februaru

Mnogi su sanjali o ovakvoj ljubavi, ali samo će se određenim znacima Zodijaka ona i dogoditi narednog mjeseca.

Univerzum sprema brojna iznenađenja, pa ako pripadate ovim određenim horoskopskim znacima, možda ste na ivici da se sretnete sa ljubavlju koja se događa jednom u životu.

U februaru će se dogoditi brojna poravnanja planeta i pokrenuti dugo očekivane susrete.

Za početak, Venera – planeta ljubavi – klizi u sanjive Ribe 10. februara 2026. godine i podiže romantiku na maksimum.

Otprilike u isto vrijeme, dešava se snažan tranzit: Saturn se susreće sa Neptunom u Ovnu 20. februara 2026. godine, spajajući stvarnost (Saturn) sa snovima (Neptun) u rijetkom sjedinjenju (događaj koji se dešava otprilike svakih 36 godina!).

Ovo je kao kosmičko dugme za resetovanje. Posebno za određene znake, može doneti sudbonosne razvoje događaja u vezama.

Sredina meseca takođe donosi mlad mjesec u Vodoliji, koji simbolizuje nove početke. To je idealan prozor za postavljanje namera (svesno ili nesvesno) da upoznate nekoga posebnog.

Sa svim ovim faktorima zajedno, nije ni čudo što se februar 2026. osjeća kao prekretnica u ljubavi – posebno za četiri horoskopska znaka koja ćemo uskoro istaći.

4 znaka koja će u februaru sresti srodnu dušu:

Vaga

Vage su poznate kao jedan od najromantičnijih znakova, a u februaru će se to to dodatno istaći. Zvijezde bi vrlo lako mogle da vam donesu nekoga izuzetnog u život. Univerzum kao da viče “srodna duša stiže.”

U vaš život bi mogao da ušeta neko ko ispunjava i vaše romantične ideale, a ima i dugoročni potencijal, što je rijetka i lijepa kombinacija. Možda ćete osetiti karmički „predodređeni“ kvalitet u novim susretima.

Pored toga, svježa kosmička iskra sredinom mjeseca podstiče vas da rizikujete sa ljubavlju. Nemojte se iznenaditi ako flert brzo počne da djeluje kao: „Vau, ovo bi moglo biti nešto stvarno.“

Ono što sada počinje vjerovatno neće biti samo prolazna avantura, pa držite srce otvorenim – vaša srodna duša je možda odmah iza ugla.

Škorpija

Škorpije, ljubav je za tebe oduvek bila intenzivno, transformativno putovanje. Mnogo si radila na svom unutrašnjem planu, a kosmos je to primijetio. Sada je kosmos spreman da te nagradi. Spremi se – tvoj ljubavni život će postati veoma zanimljiv. Februar 2026. nosi potencijal za vezu duboku i intenzivnu kao i ti.

Sa Venerom koja ulazi u Ribe 10. februara, univerzum te poziva da se opustiš i pustiš ljubav unutra.

Ova energija pojačava tvoju harizmu i otvara mogućnosti da upoznaš nekoga u okruženju koje govori tvojoj duši – zamisli kreativne projekte, duhovna okupljanja ili bilo koje mesto koje rasplamsava tvoju strast.

Nova osoba koja sada ulazi u tvoj život mogla bi da te učini da se ponovo osjećaš bezbedno i ranjivo. Bezbjedno je vjerovati i ponovo sebi dozvoliti da se uzbudiš zbog ljubavi.

Možda se pogledate u oči sa strancem i osjetite varnicu, ili slučajno poznanstvo iznenada deluje kao nešto više. Moglo bi se desiti kada to najmanje očekujete zato ostanite otvoreni za ljude van vašeg uobičajenog „tipa“. Univerzum bi mogao poslati pravu osobu u paketu koji niste očekivali.

Djevica

Djevica, uvijek praktična i promišljena, obično dozvoljavate logici da vas vodi. Ali u februaru 2026. godine, zvijezde vas podstiču da pustite svoje srce da preuzme vođstvo. Svi znaci ukazuju na to da se vaš ljubavni život mijenja na prelijep način. Mnogo ste lično napredovali u oblasti veza, i sada će se te lekcije isplatiti.

Nemojte se iznenaditi ako vam neko značajan “pređe” put – možda preko prijatelja ili na većem okupljanju – i iznenada vaši pažljivi planovi padnu kroz prozor. Možda imaju sanjalački, intuitivan kvalitet koji dopunjuje vašu zemaljskost.

Do punog mjeseca u vašem znaku početkom marta, znaćete da li ova veza može da izdrži dugo – i nećete osjećati potrebu da analizirate svaki detalj, jer jednostavno ima smisla u vašem srcu. Ovo je velika promjena u odnosu na vaše uobičajeno pažljivo proračunavanje i, iznenađujuće, sasvim ste zadovoljni time.

Recite “da” pozivima za druženje (čak i onima u poslednjem trenutku), jer bi prijatelj prijatelja ili novi poznanik mogao da se pretvori u partnera pre proljeća. Možda će se čak činiti kao da se univerzum tiho urotio da vas dvoje spoji.

Ribe

Ribe, sanjarski mistik zodijaka, živiš za te veze na nivou duše. Tvoja saosjećajna priroda je mnogo razmišljala (i možda malo ispitivala samu sebe) poslednjih godina, a sada je univerzum spreman da ispuni te nade. Spremni si da te romantične maštarije pretvoriš u ljubavnu priču iz stvarnog života.

Pratite te intuitivne podsticaje da biste bili na pravom mestu u pravo vrijeme. Sudbonosni susret može se dogoditi kada ga najmanje očekujete, i moglo bi se činiti kao da ga je univerzum organizovao samo za vas.

Živite i volite kroz intuiciju i duboke emocije. Ovog mjeseca, taj unutrašnji kompas vas vodi direktno ka značajnom susretu. Možda ćete čak dobiti znakove u snovima ili iskusiti snažan osjećaj deža via kada upoznate ovu osobu – naznake da je vaša duša prepoznaje. Emocionalno, primijetit ćete osjećaj mira i sigurnosti sa nekim novim, gotovo kao da konačno možete lako da dišete pored njih.

Zamišljali ste ovakvu ljubav u svojim snovima, a sada ona ulazi u vašu stvarnost. U redu je da spustite gard i pustite da se ovaj san stopi sa stvarnim životom. Na kraju krajeva, dugo ste zamišljali ovakvu ljubav, piše glossy.

