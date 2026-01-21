Stiže prvi retrogradni Merkur u 2026: Ova 4 znaka su na udaru, neće znati šta ih je snašlo

rvi retrogradni Merkur u 2026. godini očekuje nas 26. februara u znaku Riba i trajat će do 21. marta, a njegov utjecaj bit će posebno izražen kod ova četiri astrološka znaka, prenosi Krstarica.

Retrogradni Merkur se dešava tri do četiri puta godišnje i obično traje oko tri sedmice. Tokom tih perioda komunikacija često zapinje, a tehnologija zna zakazati. Potrebno je biti naročito oprezan tokom raznih previranja, ljetnih vrućina u augustu i kasne jeseni, kada se ovaj tranzit najčešće javlja.

Retrogradni Merkur u Ribama unosi osjećaj magle u svakodnevno razmišljanje i komunikaciju, pa se lako briše granica između stvarnog i zamišljenog.

Misli mogu biti rasute, koncentracija oslabljena, a razgovori puni nedorečenosti, prešućenih emocija ili pogrešno shvaćenih poruka. Ljudi češće govore ono što osjećaju, ali ne nužno i ono što zaista misle, zbog čega su nesporazumi česti, naročito u emotivnim odnosima.

Dokumenti, poruke i dogovori zahtijevaju dodatnu pažnju, jer sitni propusti ili nejasne formulacije kasnije mogu izazvati konfuziju.

Povratak na staro

Ovaj period snažno budi intuiciju, maštu i unutrašnji glas. Snovi mogu postati živopisniji, a sjećanja iz prošlosti javljati se bez jasnog povoda, često s jakim emotivnim nabojem.

Retrogradni Merkur u Ribama vraća nas neriješenim pričama, neizgovorenim riječima i starim osjećajima koji traže razumijevanje, oprost ili zatvaranje kruga. Umjesto racionalne analize, u prvi plan dolaze empatija, suosjećanje i potreba da se stvari osjete, a ne objašnjavaju.

Ovo je povoljan trenutak za kreativni rad, pisanje, muziku i umjetnost, jer podsvijest govori glasnije nego inače. Ipak, važne odluke, potpisivanje ugovora i započinjanje novih projekata bolje je odgoditi ili barem detaljno provjeriti.

Prvi retrogradni Merkur u Ribama uči nas strpljenju, slušanju između redova i prihvatanju činjenice da ne mora sve odmah biti jasno da bi imalo smisla.

Jeste li spremni za novi početak?

Kada se ovaj period završi, osjećat ćete se kao da ste skinuli težak teret s leđa. Jasnoća koja dolazi nakon što Merkur krene direktno može biti neprocjenjiva. Umjesto da čekate da se stvari same poslože, iskoristite ovo vrijeme za unutrašnje razjašnjavanje i pripremu za korake koji slijede, prenosi Novi.

