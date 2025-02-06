Oglasili se iz policije o Amini koja je pobjegla od muža i koju su pronašli promrzlu, golu i bosu

Osamnaestogodišnja Amina Dželilović-Dedić iz Bugojna koja se udala u Novi Travnik, u selo Bistro, uspjela je jučer pobjeći iz kuće porodice Dedić, gdje je boravila posljednjih nekoliko mjeseci.

Amina je jučer bila u policijskoj stanici gdje je dala izjavu nadležnim organima.

Bila maltretirana

Kako je za „Avaz“ potvrdila Aminina majka Azra, njena kćerka je uspjela pobjeći kod komšinice, i to samovoljno.

– Sakrila se kod prve komšinice, uspjela je pobjeći, gola, bosa, promrzla. Žena ju je ugostila i pozvala Amininog oca. Otac je pozvao svog brata i radnog kolegu i otišli su po nju automobilom, jer je otac nije mogao lično povesti zbog toga ima zabranu pristupa. Amina je u stanici vidno potresena, ovo je ono što sam najgore sumnjala, da je bila maltretirana sve vrijeme. Sve ono najgore što su od nje radili, ali eto uspjela je pobjeći. Hvala Bogu, spasila je živu glavu – rekla nam je njena majka kroz suze.

Azra je jučer bila i na sudu gdje je dala izjavu, a u vezi sa slučajem kada je porodica Dedić pozvala policiju nakon što im je Azra došla pred kuću kako bi vidjela svoje dijete.

– Muž i žena koji su je primili u kuću bit će navedeni kao svjedoci da je samovoljno pobjegla tu bez ičega – kazala nam je Azra Đelilović.

Podsjećamo, kako je “Avaz” i ranije pisao, Amina se udala za Rifeta kojeg je upoznala putem društvenih mreža, međutim, njena majka nije vjerovala da je Amina sretna, te je mislila da je u opasnosti i da je njegovi roditelji maltretiraju psihički i fizički.

Gubitak kontakta

U subotu smo razgovarali sa Azrom, koja nam je tada potvrdila kako već tri mjeseca nije imala kontakt sa kćerkom. Iako se na društvenim mrežama Amina oglasila, tvrdeći kako njeni roditelji govore neistinu, te da je „svekrva napravila ženom“, majka je tvrdila da Rifetovi roditelji njenu kćerku maltretiraju.

– Došla sam od babe nenahranjena. Mene ovdje niko ne dira. Meni je ovdje super. Ne znam koliko sam puta išla na policiju i prijavljivala svoje roditelje javno – rekla je ranije Amina na Facebooku u videosnimku, te da je prijatelje prijavila jer su tvrdili kako je ona nestala.

Ipak, sada je na nadležnim organima da se utvrdi da li je Amina Dželilović-Dedić bila psihički i fizički zlostavljana od porodice Dedić.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova SBK za „Dnevni avaz“ je jučer potvrđeno da je u 12.30 sati Operativno dežurstvo PS Novi Travnik je zaprimilo prijavu od osobe incijala S. D. (1968) na adresi Bistro, Novi Travnik, da se lice A. D. (2007) udaljilo od kuće uz pomoć drugih NN lica,piše Avaz

Potresna ispovijest majke Azre Dželilović za “Avaz”: Kćerka mi se udala, zabranili su mi kontakt sa njom, u opasnosti je!

– Istog dana u 12.50 u prostorije PS Bugojno, samovoljno su pristupila tri lica i do A. D. (2007) iz Bugojna, H. DŽ. (1985) iz Bugojna i M. F. (1985) isto iz Bugojna, a vezano za navedenu prijavu. Pod nazdorom kantonalnog dežurnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Travnik se poduzimaju istražne mjere i radnje utvrđivanja svih činjenica okolnosti navedenog događaja te će po okončanju istih u navedenom periodu se očitovati pravne kvalifikacije navedene prijave kao i o eventualnim daljim mjerama i radnjama koje će poduzimati službenici MUP-a SBK/KSB – potvrdio je jučer portparol MUP-a SBK Muamer Karadža za „Avaz“.

Potvrđena optužnica

Podsjetit ćemo i na to da je Kantonalni sud u Novom Travniku potvrdio je optužnicu protiv Suvada Dedića (43) i njegove druge supruge Maide (31), iz mjesta Bistro, zbog sedmogodišnjeg psihičkog i fizičkog nasilja nad svojim dvjema kćerkama iz prethodnog braka. Supružnici su, kako se navodi, 2003. godine konstantno vršili nasilje nad djevojčicama tako što su im zabranili kontakte s rodbinom, druženje s vršnjacima, izgladnjivali ih, ne dopuštajući im da jedu s njima, nego su u njihovu sobu donosili ostatke hrane nakon što bi završili s jelom.

