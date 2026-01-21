Mačke masovno stradavaju zbog jedne zimske navike

Snijeg i led prekrivaju ceste, a mnogi posežu za antifrizom kako bi održali svoja vozila, ne znajući da ta tekućina može biti smrtonosna za njihove ljubimce.

Antifriz

Antifriz je izrazito otrovan za mačke, a svake se godine bilježe brojni slučajevi trovanja uzrokovanog curenjem ili slučajnim prolijevanjem. Prvi simptomi mogu se pojaviti već 30 minuta nakon kontakta, ali ponekad prođe i do tri dana prije nego što se razviju znakovi zatajenja bubrega, stanja koje je često fatalno ako se ne liječi na vrijeme.

Britanska organizacija RSPCA apelira na vlasnike da ne čekaju ni trenutak ako posumnjaju da je mačka došla u dodir s antifrizom. Među ključnim simptomima trovanja navode se povraćanje, pospanost i opća slabost, gubitak koordinacije, napadaji i otežano disanje. Brza reakcija presudna je za preživljavanje, jer se šteta na bubrezima razvija iznimno brzo.

Stručnjaci savjetuju da se svi proizvodi koji sadrže antifriz čuvaju izvan dohvata životinja, dobro zatvoreni i jasno označeni. Ako se dogodi prolijevanje, čak i u tragovima, površinu treba odmah temeljito očistiti. Važno je i pravilno zbrinuti ostatke antifriza jer i male količine mogu biti fatalne.

So za ceste

Antifriz nije jedini problem. So za ceste, mješavina soli i pijeska, može također biti opasna. Mačke koje hodaju po posutim površinama često kasnije ližu šape, nesvjesno unoseći sol u organizam. To može izazvati pojačanu žeđ, povraćanje i letargiju, a u težim slučajevima dovesti do oštećenja bubrega i grčeva.

Vlasnicima se savjetuje da po povratku kući uvijek operu šape svog ljubimca toplom vodom i šamponom namijenjenim životinjama. Ako mačka pokazuje znakove trovanja, potrebno je odmah potražiti veterinarsku pomoć, prenosi Avaz.

