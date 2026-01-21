Omiljeni izbor roditelja: Ovo su bila najpopularnija imena za bebe u 2025. u FBiH

Neki roditelji biraju imena svojih predaka, drugi se odlučuju za kratka, moderna imena, dok treći traže nešto jedinstveno i neuobičajeno.

Merjem i Hamza vode na skali popularnosti

Tokom 2025. godine u Federaciji Bosne i Hercegovine rođeno je više od 13.000 djece. Prema podacima o imenima, roditelji su i ove godine često birali ona koja već dugi niz godina uživaju popularnost.

Među djevojčicama najviše se istaknulo ime Merjem, dok su visoku popularnost zadržala i imena poput Sara, Asja, Esma i Iman. Česti izbori bili su i kratka, zvučna imena poput Ema, Hana, Amina, Lejla i Una, što pokazuje da roditelji i dalje preferiraju imena koja im nisu strana i koja su poznata u svakodnevnom životu.

Kod dječaka situacija je slična. Najviše roditelja odlučilo se za ime Hamza, dok su imena Ali, Ahmed, Davud i Omar i dalje među najpopularnijima. Imena poput Amar, Harun, Imran, Eman i Adin također su se često pojavljivala na rodnim listovima, potvrđujući dugogodišnju privrženost tradicionalnim imenima, prenosi Radiosarajevo.

