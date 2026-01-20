Zaboravite suhu piletinu: Tajne vrhunskih kuhara

Uz ova četiri savjeta vaša će piletina imati okus kao da je izašla iz kuhinje vrhunskog kuhara.

Priprema marinade

Jedan od razloga zašto je piletina česta namirnica na tanjirima ljudi diljem svijeta je taj što je brzo gotova. Od frižidera do tanjira potrebno je svega 20 minuta ili manje. Međutim, to ne znači svoje obroke ne možete planirati unaprijed i piletinu koju ste narednog dana planirali pripremiti svojim ukućanima pustiti da se preko noći umače u aromatičnoj marinadi (ili barem jedan sat prije kuhanja).

Marinadu možete napraviti od gotovo bilo čega, no trik je u tome da piletinu dobro utrljate sa svih strana i pustite je da u njoj stoji što duže.

Ravnomjerno pečenje

Ukoliko pripremate pileća prsa bez kosti meso je potrebno istući kako bi ono kuhanjem postalo mekano. Vlakna u mesu pucaju, zbog čega će se piletina brže ispeći, no pazite da piletinu ne istučete previše – zato budite nježni. Za najbolji rezultat koristite drveni ili metalni bat za meso, a ukoliko ga ne posjedujete, možete koristiti i dno tave.

Dasku za rezanje prekrijte plastičnom folijom ili papirom za pečenje, na to stavite piletinu i preklopite folijom/papirom. Batom ravnomjerno istucite meso dok ne postignete željenu debljinu.

Bez obzira odlučite li se piletinu pržiti na tavi, peći na roštilju ili ispeći u pećnici, meso biste uvijek trebali ostaviti da odmori prije nego što ga narežete. Ovo je ključno. Ako ga narežete prerano, sokovi u mesu su dovoljno vrući da isplivaju na vašu dasku za rezanje, ostavljajući meso suhim i tvrdim.

Finalni trik

Čak i ako učine sve kako treba, i najboljima se nekad dogodi da podbace. Uvijek se može dogoditi da piletine ne ispadne kako ste zamislili, no na sreću, postoji jedan trik koji uvijek spasi stvar. Ako je vaša piletina prepečena, suha ili pomalo bezokusna, poslužite uz nju umak koji će pokriti sve vaše greške.

Možete preko mesa jednostavno preliti masnoću koja je ostala u tavi ili uz meso poslužiti brzinski umak od jogurta, majoneze i limuna. Izbora je uistinu mnogo. prenosi Avaz.

Facebook komentari