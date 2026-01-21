Ovo je pravi razlog: Evo zašto je Macron u Davosu nosio naočale

Dok je govorio na samitu u Davosu u utorak, francuski predsjednik Emmanuel Macron privukao je pažnju svojim oštrim ukorom američkom lideru Donaldu Trumpu zbog njegove prijetnje carinama na osam europskih zemalja koje se protive njegovom predloženom preuzimanju Grenlanda. Ali još jedan aspekt Macronovog govora također je ostavio dojam: njegov izbor naočala. Francuski predsjednik nosio je upadljive aviatorske naočale sa plavim reflektirajućim staklima dok se obraćao svjetskim liderima na Svjetskom gospodarskom forumu.

Iako Macron nije objasnio razlog za taj dodatak tokom govora, francuski mediji pripisuju to stalnom medicinskom stanju. Prošli tjedan se pojavio na vojnom događaju u južnoj Francuskoj s crvenim okom i u jednom trenutku stavio slične naočale. Dok se obraćao trupama, umanjio je svoje stanje i rekao da je “potpuno benigno” i “potpuno nevažno”, dodavši: “Molim vas da oprostite neugledan izgled mog oka.” Macron se čak našalio na račun toga, nazvavši ga “l’oeil du tigre” ili “oko tigra”, u referenci na pjesmu rock benda Survivor iz filma Rocky III iz 1982. “Za one koji shvaćaju referencu, to je znak odlučnosti”, rekao je, piše BBC.

Francuski mediji izvijestili su da je Macron vjerojatno imao subkonjunktivalno krvarenje. To je bezopasno, bezbolno i ne utječe na vid. Također ne uzrokuje trajno oštećenje oka jer obično nestane unutar dva tjedna. Ponekad se događa kada osoba jako kihne ili kašlje, ili kada si trlja ili bode oko. Osobe s dijabetesom i visokim krvnim tlakom imaju veći rizik od tog stanja. Iako naočale nisu potrebne za zaštitu vida, oni koji imaju to stanje mogu odabrati nošenje naočala kako bi izbjegli privlačenje pažnje. Macron je “odabrao ovaj stil iz estetskih razloga, jer je javna osoba”, rekao je doktor i medijski komentator Jimmy Mohamed za francuski RTL.

“Neki bi ljudi mogli pomisliti da je bolestan, pa da izbjegne biti fotografiran u tom stanju, odlučio je nositi naočale. Naočale štite njegov imidž, ali ne baš njegovo oko.”

Njegova odluka izazvala je raspravu na društvenim mrežama, gdje su ga neki nazvali “kéké”, što je francuski sleng za šminkera ili razmetljivca. Drugi su se šalili da je “kiborg” ili da oponaša holivudskog glumca Toma Cruisea u filmu Top Gun iz 1986., koji je učinio nošenje aviatorskih naočala modnim statementom, prenosi Novi.

Facebook komentari