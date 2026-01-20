Teška vremena su završena za 3 horoskopska znaka nakon 20. januara 2026: Počinje period SREĆE

Ostali smo iscrpljeni i prijeko nam je potreban ozbiljan oporavak. Srećom, upravo to dobijamo na ovaj dan. Ovaj tranzit uklanja lažne vezanosti i razotkriva ono što nam je crpilo energiju. Donosi olakšanje kroz istinu i oslobađanje.

Pluton otkriva skrivene odnose moći i nameće neophodne završetke.

Pritisak popušta za ove horoskopske znakove u utorak jer nešto konačno dostiže svoju granicu — i mi to jasno vidimo.

Borba za moć se raspada. Kada nešto više ne može opstati u svom sadašnjem obliku, ono se ili transformiše ili nestaje. Srećom po nas. Zbogom, teškoće.

1. Bik

Dana 20. januara, konjunkcija Venere i Plutona pomaže ti da se suočiš sa situacijom koja je iz sjene kontrolisala tvoje odluke. Nešto već duže vrijeme nije bilo kako treba. Sada si, Bik, na ivici da ispraviš tu nepravdu. Teška vremena se završavaju onda kada prestaneš pregovarati s nečim što ti je već pokazalo svoja ograničenja.

Ne možeš gurati ovu stijenu uzbrdo, pa zašto nastavljaš pokušavati? U utorak to shvataš — i osjećaš olakšanje. Tokom ovog poravnanja Venere i Plutona, ponovo preuzimaš kontrolu nad svojim odlukama. Osjećaj napetosti koji te je pratio konačno počinje slabiti. Dobrodošao u lakše dane, Bik. Teška vremena su iza tebe.

2. Lav

Ovaj tranzit ti donosi emotivno zatvaranje koje ti je očajnički bilo potrebno, Lav. Dana 20. januara, konjunkcija Venere i Plutona razotkriva izvor tvoje nedavne frustracije. Štaviše, podstiče te da se direktno suočiš s tim. Jasno vidiš gdje je tvoja energija bila iscrpljivana.

Prelomni trenutak dolazi kada odlučiš da se više ne uključuješ u odnos koji traži više nego što daje. To je to, Lav. Gotovo je. Odluka je donesena i nema osvrtanja unazad — niti bi trebalo da ga bude. Teška vremena su prošlost, i tako ti i odgovara. Ova odluka vraća ti osjećaj dostojanstva i samopoštovanja. Ponovo staješ u svoju snagu, a situacija gotovo odmah gubi moć nad tobom. Zanimljivo kako to funkcioniše.

3. Jarac

Jarče, konjunkcija Venere i Plutona označava završetak dugotrajne unutrašnje borbe. Dana 20. januara, nešto što si silno pokušavao da održiš konačno odustaje. Neće uspjeti — i sada to prihvataš. Upravo je to prihvatanje ključ oslobađanja, Jarče. Shvataš da sama izdržljivost ne može riješiti svaki problem, ma koliko to želio.

Ponekad je najjači potez pustiti da se nešto sruši kako bi se moglo izgraditi nešto bolje. Kako se ova spoznaja slegne, teret ti se skida s ramena. Uspio si, Jarče. Naporno si radio da bi stigao dovde, i sada su teška vremena konačno završena. Svaka čast! prenosi Novi.

