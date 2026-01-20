Čeka ih posebno povoljno razdoblje (do 18.2.): Sezona Vodenjaka 2026. bit će najbolja za ova 4 znaka Zodijaka!

Jeste li među četvorkom sretnika? Pripremite se iskoristiti ovo vrijeme za napredovanje!

Sezona Vodenjaka 2026. počinje 20.1. i traje do 18.2.2026., kad Sunce prelazi u Ribe. U tom razdoblju imamo vrlo naglašen zračni, mentalni ton: uz Sunce, u Vodenjaku se u većem dijelu sezone kreću i Merkur, Venera, Mars i Pluton, stvarajući snažnu “vodenjačku” fokusiranu na budućnost, ideje, mreže i kolektiv.

Već 1.2. događa se pun Mjesec u Lavu, u opoziciji na ovo Vodenjačko zbijanje planeta. Taj pun Mjesec razotkriva gdje želite više radosti, priznanja i spontanosti, ali i koliko ste spremni dijeliti svoju kreativnost s drugima. Pred kraj sezone, 17.2., imamo snažan mladi Mjesec i prstenastu pomrčinu Sunca u kasnom Vodenjaku – to je trenutak za reset vizije budućnosti, odnosa prema zajednici i slobodi.

U pozadini svega, Jupiter je retrogradan u Raku pa rast dolazi kroz emocionalnu zrelost, odnose s obitelji i dublje osjećanje sigurnosti.

Krajem siječnja/januara i u veljači/februaru Saturn i Neptun završavaju putovanje kroz Ribe i prelaze u prvi stupanj Ovna pa se osjeća velika tranzicija između završetka jednog ciklusa i početka novog, osobito oko 20.2. kada se formira rijedak Saturn–Neptun spoj na 0° Ovna.

U tom okviru, četiri znaka posebno snažno osjećaju da ih do 18.2. prati vjetar u leđa.

Ovan

Za Ovna je sezona Vodenjaka 2026. vrijeme u kojem ljudi oko Vas postaju ključni faktor uspjeha. Koncentracija planeta u Vodenjaku prolazi kroz Vašu zonu prijateljstava, timova, projekata i šire zajednice.

Ideje lakše pronalaze publiku, a ljudi koje sada upoznajete mogu postati važni saveznici u sljedećih nekoliko godina. Pun Mjesec u Lavu 1.2. naglašava polje radosti, djece, kreativnosti i ljubavi pa se jasno vidi gdje želite više spontanosti i iskrene životne radosti.

Na ljubavnom planu, ovo je razdoblje u kojem je važno izaći među ljude. Druženja, grupne aktivnosti, radionice, online zajednice – upravo tu se mogu pojaviti zanimljivi susreti ili obnoviti odnosi koji su neko vrijeme bili “na čekanju”. Ako ste u vezi, zajednički projekti, zajednički prijatelji ili neki “veći cilj” izvan same veze pomažu da odnos dobije novi smisao.

Pun Mjesec u Lavu može rasvijetliti što Vam je u srcu stvarno važno pa se lakše odvajate od odnosa u kojima više nema iskrene razmjene.

U poslu sezona donosi snažnu podršku kroz timove, suradnje, organizacije, udruge, pa čak i kroz društvene mreže. Mogu se pojaviti prilike da se uključite u veće projekte ili da napokon dobijete vidljivost za ono što radite dugo u pozadini.

Pomrčina Sunca u Vodenjaku 17.2. djeluje kao dugoročniji okidač: ono što tada započnete u sferi suradnji, umrežavanja ili novih profesionalnih ciljeva može se razvijati cijelu godinu. U isto vrijeme, Jupiter u Raku kvadrira Vaš znak pa donosi rast, ali traži da pazite na granicu između karijere i privatnog života – kućna baza mora biti dovoljno stabilna da može podnijeti Vaše nove ambicije.

Blizanci

Blizanci u sezoni Vodenjaka 2026. jasno osjećaju da je vrijeme za širenje vidika. Koncentracija planeta u Vodenjaku skladno se povezuje s Vašim znakom pa imate i mentalnu svježinu i otvorenost prema novim idejama. Ovo je odličan period za studij, putovanja, učenje jezika, duhovne ili filozofske teme te sve što Vas izvodi iz uske svakodnevice.

Pun Mjesec u Lavu 1.2. osvjetljava sektor komunikacije, učenja i kratkih putovanja – lakše zaključujete koje informacije Vas hrane, a koje Vas samo zatrpavaju.

Na ljubavnom planu, spontanost i iskren razgovor su ključni. Privlače Vas osobe s kojima možete razmjenjivati ideje, učiti, smijati se i istovremeno razgovarati o ozbiljnim temama.

Ovo je dobar period za veze na daljinu, upoznavanja preko interneta ili kroz radionice, seminare i slična mjesta. Ako ste u vezi, zajedničko učenje ili planiranje većeg putovanja može vrlo dobro djelovati na odnos. Pun Mjesec može donijeti iskren razgovor oko toga što se u komunikaciji treba promijeniti da bi odnos bio lakši.

U poslu, Vodenjak za Vas aktivira polje napredovanja, edukacije i vizije za budućnost. Ako razmišljate o prekvalifikaciji, dodatnoj diplomi, selidbi ili radu u inozemstvu, sezona Vodenjaka je vrijeme kada se takvi planovi lakše pokreću.

Pomrčina Sunca u kasnom Vodenjaku 17.2. može donijeti važnu odluku oko studija, selidbe, objave, međunarodnog projekta ili rada s publikom iz različitih sredina. Jupiter u Raku naglašava financije: zarada može rasti, ali je važno mudro upravljati novcem i ulagati u znanja i iskustva koja dugoročno povećavaju Vašu vrijednost.

Vaga

Za Vagu je sezona Vodenjaka 2026. jedna od inspirativnijih u godini. Vodenjačka skupina planeta aktivira Vaše polje kreativnosti, ljubavi, djece, hobija i iskrene samoprirodnosti.

Osjećate veću potrebu da izrazite ono što jeste, bilo kroz umjetnost, javni nastup, društvene mreže, bilo kroz odnos s partnerom, djecom ili ljudima s kojima dijelite strast prema nekoj temi. Pun Mjesec u Lavu 1.2. osvjetljava društveni život i prijateljstva pa se jasno vidi tko i što Vas istinski podržava.

Na ljubavnom planu, razdoblje je vrlo živo. Slobodne Vage mogu upoznati nekoga preko društvenih krugova, događaja, interneta ili kreativnih projekata. Privlači Vas autentičnost pa je veća šansa da se otvorite prema odnosima u kojima možete biti svoji, bez uloga i maski.

Ako ste u vezi, sezona Vodenjaka donosi potrebu za više igre, zajedničkog stvaranja, zajedničkih projekata, ali i razgovora o budućim planovima. Pun Mjesec u Lavu može pokazati gdje imate različite želje u društvenom životu i kako pronaći kompromis.

U karijeri, Jupiter u Raku naglašava polje statusa i ambicije. Moguća su priznanja, širenje odgovornosti ili važni razgovori o smjeru karijere, iako sve ne mora odmah biti “lagano” – kvadrat između Raka i Vašeg znaka traži hrabrost da stojite iza svojih ciljeva bez da pokušavate svima udovoljiti.

Pomrčina Sunca u Vodenjaku 17.2. može biti prekretnica: projekt koji sada pokrećete, nešto što objavljujete ili novi način javnog nastupa mogu obilježiti cijelu godinu. Za mnoge Vage, ovo je razdoblje u kojem prestaju umanjivati vlastite talente i počinju se odnositi prema sebi kao prema nekome tko zaista ima što ponuditi drugima.

Vodenjak

Za Vodenjaka je sezona 2026. objektivno snažna i ključna. Sunce ulazi u Vaš znak 20.1., a u istom području zadržavaju se Merkur, Venera, Mars i Pluton, pa se praktički cijela slika neba okreće oko Vašeg identiteta, tijela, odluka i smjera života.

Pun Mjesec u Lavu 1.2. osvjetljava polje partnerstava pa se kroz odnose jasno vidi koliko ste se već promijenili i što više ne pristaje Vašoj novoj verziji sebe.

Na ljubavnom planu, ovo je vrijeme pojačane magnetičnosti. Mars i Venera u Vašem znaku dižu razinu privlačnosti, ali i potrebu da budete autentični, čak i ako to znači da neki odnosi moraju proći kroz ozbiljne razgovore ili promjenu dinamike. Pun Mjesec u Lavu može donijeti važan obrat u partnerskim odnosima – od otvaranja prema većoj bliskosti do jasnog osvještavanja gdje je odnos iscrpio svoje mogućnosti. Za slobodne Vodenjake, ovo razdoblje pojačava šanse za poznanstva koja imaju snažan utjecaj na daljnji život.

Na poslovnom planu, sezona Vodenjaka je kao reset identiteta i smjera. Možda mijenjate ulogu, način na koji radite, stil komunikacije ili čak cjelokupni pravac karijere. Pomrčina Sunca u Vašem znaku 17.2. posebno je važna: ono što tada intuitivno odlučite u vezi sebe, svog posla, zdravlja ili životne strukture, može imati efekt nekoliko godina unaprijed.

Jupiter u Raku naglašava temu svakodnevice, zdravlja i rada: korisno je uvoditi rutine koje jačaju tijelo i živčani sustav, te stvarati radni raspored koji ne jede svu Vašu slobodu.

U pozadini, Saturn i Neptun prelaze u Ovna – pa se pojačava fokus na komunikaciju, znanje i jasno izražavanje – riječima zahvaljujući kojima drugi shvaćaju tko ste postali.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

