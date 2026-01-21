Sirijska vojska preuzela ključnu branu i pronašla skladište oružja YPG-a

Napredak je dio širih napora za ponovno uspostavljanje državne kontrole nad regijom.

Prema novom sporazumu o prekidu vatre i integraciji između Damaska ​​i Sirijskih demokratskih snaga (SDF) predvođenih Kurdima, Sirijska arapska vojska napreduje kako bi ponovno uspostavila kontrolu nad sjeveroistočnom Sirijom. U značajnom razvoju događaja, vladine snage su mirno preuzele strateški važnu branu Tišrin na rijeci Eufrat i otkrile veliko skladište oružja koje je ostalo nakon povlačenja boraca YPG-a/SDF-a.

Zapljena strateške infrastrukture i oružja

Brana Tishrin, koja se nalazi jugozapadno od Manbija, predana je u srijedu pod kontrolu sirijske vojske bez sukoba nakon što su se snage YPG/SDF-a povukle. Nakon osiguranja objekta, trupe su otkrile znatno skladište streljiva s eksplozivom, kamikaze dronom, raketnim bacačima, minobacačima i raznim drugim oružjem. Istodobno, vojne jedinice napreduju između gradova Kobanija i Raqqe, preuzevši kontrolu nad Ain Issom, te se kreću prema liniji Tel Abyad-Ras al-Ayn u blizini turske granice.

Izazovi i sigurnosni incidenti

Provedba sporazuma suočava se s preprekama. Sirijska vojska izvijestila je da su tri vojnika ubijena u nedavnim napadima, kako je opisala, elemenata PKK-a i bivšeg režima koji su pokušali sabotirati sporazum. Nadalje, ozbiljan sigurnosni incident dogodio se u gradu Shaddadi u pokrajini Hasakah, gdje su vlasti YPG-a/SDF-a, nakon što su odbile predati zatvor sirijskoj vojsci, navodno pustile neodređeni broj zatočenika Daesha. Sirijske snage su od tada ušle u Shaddadi kako bi ponovno uhvatile odbjegle zatvorenike.

Širi regionalni napredak i implikacije

Sirijska vojska, uz podršku lokalnih arapskih plemena, također je počela ulaziti u istočni dio Deir ez-Zora, s ciljem potpunog razmještaja po gradovima i selima prema planu integracije. YPG/SDF pristao je na potpuno povlačenje iz Raqqe i Deir ez-Zora prema uvjetima sporazuma. Međutim, pokušaji ometanja napredovanja uključuju uništavanje ključnih mostova, poput onih koji povezuju Raqqu s Tabqom i mosta Reshid. Turska pomno prati ove događaje, smatrajući YPG produžetkom terorističke organizacije PKK i dugo je tražila uklanjanje skupine s južne granice.

