Usred leta Trampov avion se POKVARIO: Drama na nebi, morali su odmah da urade ovo

Svijet čeka da američki predsjednik Donald Tramp stigne u Davos, gdje u okviru Svetskog ekonomskog foruma ima zakazane sastanke sa liderima o Grenlandu.

Predsednički avion “Air Force One” krenuo je za Švajcarsku, ali se nakon sat vremena okrenuo i vratio za Ameriku, uslijed “manjeg električnog problema”, prenosi “CNN”.

Problem je primijećen iznad Atlantika i avion “Boing 747” se vratio u Merilend, potvrdila je Bijela kuća. Tramp, koji je obećao “zanimljiv put”, nekoliko sati kasnije se ponovo ukrcao u avion i, zaključno sa ranim jutarnjim časovima po evropskom vremenu, nalazi se na putu za Davos. Pročitajte i šta je Tramp rekao o Srbiji na nedavnoj konferenciji, piše espreso.

