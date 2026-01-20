Dva znaka koja ostaju u lošim vezama samo zbog straha od samoće

Priznati sebi da je veza gotova jedna je od najtežih stvari, no za neke horoskopske znakove taj je korak gotovo nemoguć. Dok drugi spakiraju kofere čim nestane strasti, pripadnici ova dva znaka spremni su godinama ignorirati crvene zastavice, hladnoću partnera i duboko nezadovoljstvo. Za njih dom bez ikoga, tišina u stanu i prazna strana kreveta predstavljaju veći horor od stalnih svađa ili potpune otuđenosti. Evo koja dva znaka najčešće miješaju naviku s ljubavlju zbog straha od samoće, piše index.

Vaga

Vage su znak partnerstva i njihova cijela osobnost često se definira kroz odnos s drugom osobom. Za Vagu, biti “sam” nije samo društveni status, već osobni poraz. One su estete koje vole harmoniju, pa će u lošoj vezi uložiti nadljudski napor kako bi izvana sve izgledalo savršeno, čak i ako se iznutra sve raspada.

Vaga će ostati u toksičnom odnosu jer se užasava procesa prekida, donošenja odluka i, najviše od svega, suočavanja s prazninom koju ostavlja odlazak partnera. Radije će prihvatiti mrvice pažnje i život u navici, uvjeravajući sebe da će se stvari “popraviti”, samo da ne bi morale same otići u kino ili na večeru. Njihova neodlučnost je zapravo paravan za strah da bez nekoga pored sebe – oni zapravo ne znaju tko su.

Rak

Rakovima je njihova “ljuštura” (dom i obitelj) sve na svijetu. Jednom kada Rak nekoga pusti u svoj život i stvori zajedničku rutinu, on tu osobu više ne vidi kao partnera, već kao dio svog tijela. Čak i ako je veza postala hladna, pa čak i ako su povrijeđeni, Rakovi će ostati jer se ne mogu suočiti s promjenom rutine i gubitkom sigurnosti.

Za njih je “navika” zapravo sinonim za sigurnost. Strah od samoće kod Rakova proizlazi iz njihove duboke potrebe da se o nekome brinu i da netko brine o njima. Oni će radije trpjeti emocionalno zanemarivanje nego se suočiti s tišinom praznog doma. Rakovi često vjeruju u sudbinsku ljubav do groba, ali u 2026. godini mnogi će se morati zapitati: je li to doista sudbina ili samo strah od toga da okrenu novi list bez ikoga tko bi ih držao za ruku?

