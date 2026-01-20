Horoskop za sezonu Vodolije 2026: Jarac se fokusira na novac i napredovanje, Strijelac ulazi u period neuzvesnosti…

Počinje sezona Vodolije koja obično podstiče sve znake da prihvate promjene i razmišljaju van okvira. Otkrijte kako vaši horoskopski znak može da iskoristi ovu dinamičnu energiju.

Prema horoskopu, sezona Vodolije traje od 19. januara do 18. februara 2026. i donosi fokus na promjene, inovacije, zajedništvo i razbijanje ustaljenih obrazaca.

Ove godine posebno je značajna zbog ulaska Neptuna i Saturna u Ovnu, kao i pomračenja Sunca 17. februara, koje pokreće novu šestomesečnu fazu. Saznajte kako da ovu energiju iskoristite na najbolji način.

Kada Sunce pređe u fiksni vazdušni znak Vodolije, kojim zajedno vladaju Uran i Saturn, koji je glavni uzor za zadatke, ne možete a da ne primetite promenu. Nakon mjeseca koji je nadgledao pragmatični, tradicionalistički Jarac, sezona Vodolije donosi talas buntovničke energije, želju da se suprotstavite konvencijama i težnju da date prioritet platonskim vezama, humanitarnim naporima i grupnim aktivnostima.

Iako Sunce provodi mesec dana u Vodoliji svake godine, planetarne promene se menjaju, a 2026. očekuje se mnoštvo divljih nebeskih događaja. Nekoliko ključnih stvari koje morate znati:

Dana 26. januara, Neptun, planeta snova, duhovnosti i iluzije, napustiće Ribe, gde je od 2011. godine, i ući će u Ovna – što će označiti potpuno novu eru u načinu na koji sanjate, zamišljate i težite svojim ciljevima.

Saturn, planeta granica, ograničenja i posvećenosti takođe stiže u Ovna 13. februara, započinjući dvogodišnji ciklus koji će vas podstaći da se potrudite kako biste ostvarili svoje najstrastvenije težnje.

Jedini pun Mjesec u sezoni Vodolije dešava se 1. februara u Lavu, vatrenom znaku koji se nalazi nasuprot znaku Vodolije, bacajući svetlo na sukob između toga da se pokažeš za sebe (Lav) i da radiš ono što je najbolje za veće dobro (Vodolija).

I neposredno pre nego što sunce uđe u Ribe, 17. februara, desiće se prvo pomračenje 2026, koje je takođe prvo u novoj seriji pomračenja u Vodoliji i Lavu. To pomračenje Sunca i mlad Mesec u Vodoliji pozivaju vas da osporite status kvo, inovirate i transformišete bilo koji deo vašeg života kojim upravlja Vodolija.

Ovan

Sezona Vodolije stavlja naglasak na prijateljstva, timski rad i dugoročne planove, jer Sunce osvetljava vašu jedanaestu kuću. Od 23. januara Mars dodatno pojačava vašu motivaciju da se povežete s ljudima koji dele slične ciljeve. Idealno je vreme za zajedničke projekte, umrežavanje i pokretanje ideja koje imaju širi društveni značaj. Oslonite se na podršku okruženja – zajedno možete postići mnogo više nego sami.

Bik

Fokus je na karijeri, statusu i ličnom autoritetu, jer Sunce prolazi kroz vašu desetu kuću. Imate priliku da se istaknete, preuzmete veću odgovornost ili započnete novi profesionalni pravac. Pomračenje Sunca 17. februara može označiti prekretnicu u javnom životu, ali i potrebu za boljim balansom između posla i privatnosti. Slušajte intuiciju i ne plašite se da zauzmete mesto koje vam pripada.

Blizanci

Sezona Vodolije budi vašu potrebu za širenjem vidika, učenjem i avanturom. Sunce i Merkur aktiviraju vašu devetu kuću, podstičući putovanja, studije i kontakte s ljudima drugačijih uverenja. Dosada vam teško pada, pa je važno da svakodnevicu obogatite novim iskustvima. Idealno je vreme za planiranje daljih putovanja, rad sa mentorima i usvajanje znanja koje menja vašu perspektivu.

Rak

Sunce prolazi kroz vašu osmu kuću, donoseći fokus na emocije, intimnost i zajedničke resurse. Ovo je period produbljivanja odnosa i otvorenijih razgovora o potrebama i granicama. Finansijska pitanja koja delite s drugima takođe dolaze u prvi plan. Pun Mesec 1. februara može doneti završetak ili uspeh vezan za zaradu. Iskrenost i emocionalna hrabrost vode ka većem osećaju sigurnosti.

Lav

Partnerski odnosi su u centru pažnje, jer se Sunce kreće kroz vašu sedmu kuću. Saradnje, emotivne i poslovne, dobijaju na značaju, a vi se osećate snažnije kada delujete u paru. Pun Mesec u vašem znaku 1. februara donosi emotivnu kulminaciju i potrebu za brigom o sebi. Balans između ličnih želja i potreba drugih ključan je za stabilne i zdrave odnose.

Djevica

Sezona Vodolije podržava vašu potrebu za redom, produktivnošću i brigom o zdravlju. Sunce i Merkur aktiviraju vašu šestu kuću rutine, čineći ovo idealnim vremenom za reorganizaciju svakodnevice, unapređenje radnih navika i fizičkog blagostanja. Lakše pronalazite efikasna rešenja i osećate zadovoljstvo kada vidite konkretne rezultate svog truda. Male promene sada donose dugoročnu korist.

Vaga

Jedan od najkreativnijih perioda u godini je pred vama, jer Sunce osvetljava vašu petu kuću ljubavi, zabave i samoizražavanja. Inspiracija dolazi spontano, a želja za romantikom i igrom je naglašena. Iskoristite prilike za flert, umetnost i hobije koji vas raduju. Dok je Venera u ovom sektoru do 10. februara, lakše privlačite pažnju i unosite više radosti u svakodnevni život.

Škorpija

Sunce u vašoj četvrtoj kući pokreće teme doma, porodice i emocionalnih korena. Ova sezona donosi priliku za unutrašnje isceljenje, ali i značajne promene na osi dom–karijera, jer započinje novi ciklus pomračenja. Iako promene mogu delovati izazovno, posebno oko 17. februara, one dugoročno vode ka stabilnijem emocionalnom temelju. Otvorenost prema novim rešenjima je ključna.

Strijelac

Komunikacija, učenje i kretanje su u fokusu, jer Sunce prolazi kroz vašu treću kuću. Pojačana je želja za druženjem, kraćim putovanjima i razmjenom ideja. Pun Mesec 1. februara aktivira vašu devetu kuću i budi potrebu za većom avanturom i smislom. Slušajte intuiciju i ne plašite se da napravite iskorak iz rutine – upravo tu vas čeka inspiracija.

Jarac

Nakon vaše sezone, fokus se premešta na finansije, samovrednovanje i lične talente. Sunce u drugoj kući podstiče vas da razmislite kako da unapredite prihode i osjećaj sigurnosti. Ulazak Saturna u vašu četvrtu kuću 13. februara započinje dvogodišnji ciklus rada na porodičnim odnosima i temelju doma. Stabilnost koju sada gradite ima dugoročan značaj.

Vodolija

Vaša sezona donosi novi lični početak. Sunce u vašoj prvoj kući daje vam vidljivost, samopouzdanje i potrebu da živite autentično. Pomračenje Sunca 17. februara u vašem znaku označava snažnu prekretnicu u identitetu i odnosima, uvodeći temu koja će se razvijati narednih godina. Idealno je vreme da jasno izrazite svoje potrebe i hrabro zakoračite u novu verziju sebe.

Ribe

Sunce prolazi kroz vašu dvanaestu kuću, pozivajući vas na povlačenje, introspekciju i duhovni rad. Ovo je period zatvaranja ciklusa, odmora i osluškivanja unutrašnjeg glasa. Ne forsirajte spoljašnje ciljeve – prava snaga sada dolazi iz tišine i refleksije. Ulaskom Venere u vaš znak 10. februara, osećate više pažnje i topline u odnosima, posebno na emotivnom planu, piše naj žena.

