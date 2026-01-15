Najproblematičniji horoskopski znak…

KAD SE POVEDE rasprava o horoskopu, jedno pitanje redovito zapali komentare: koji je znak “najproblematičniji”? Iako astrologija ne poznaje službenu titulu za najtežeg među znakovima, u praksi se najčešće spominje jedno ime: Škorpion.

Razlog je jednostavan. Škorpion se opisuje kao znak intenziteta, krajnosti i snažnih emocija. U odnosima rijetko ide “napola”, a upravo ta dubina kod mnogih ostavlja dojam da je riječ o znaku s kojim nije uvijek lako.

Astrologi i ljubitelji horoskopa Škorpiona često povezuju s posesivnošću, ljubomorom i potrebom za kontrolom, kao i s činjenicom da teško zaboravlja povrede. U lošijoj verziji, kažu, to se može pretvoriti u emocionalne igre, testiranja partnera i dugotrajno “zamrzavanje” odnosa nakon sukoba.

Druga strana priče

No postoji i druga strana priče: isti taj intenzitet u zrelijoj varijanti smatra se Škorpionovom prednošću. Tada se naglašava njegova lojalnost, emocionalna inteligencija i sposobnost da probleme ne gura pod tepih, nego da ide do kraja, do srži. Ukratko, ono što jedne umara i plaši, druge privlači jer donosi osjećaj dubine i ozbiljnosti.

U raspravama se, osim Škorpiona, kao “teški” znakovi nerijetko spominju i Blizanci (zbog promjenjivosti), Jarac (zbog distance i hladnijeg pristupa emocijama) te Ovan (zbog impulzivnosti i kratkog fitilja). Ipak, u takvim usporedbama uvijek vrijedi ista napomena: problem nije znak, nego način na koji osoba živi njegove osobine.

Zaključno, ako tražite znak koji najčešće dobiva etiketu “najproblematičnijeg”, Škorpion se najčešće nađe na vrhu liste. Ali horoskop, barem u svojoj popularnoj interpretaciji, više je ogledalo karaktera nego presuda – a drama ili stabilnost ipak najčešće ovise o osobi, ne o datumu rođenja, piše index.

