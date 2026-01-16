TRUMP DOBIO NOBELOVU NAGRADU ZA MIR: Opoziciona venecuelanska liderka mu je uručila lično!

Venecuelanska opoziciona liderka i dobitnica Nobelove nagrade za mir Marija Korina Mačado sastala se danas prvi put sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Bijeloj kući, nakon što su Sjedinjene Američke Države svrgle njenog dugogodišnjeg rivala, predsjednika te zemlje Nikolasa Madura. Mačado je nakon sastanka otkrila da je lideru SAD uručila Nobelovu nagradu za mir koju je dobila nedavno, piše Blic.

Mačado je novinaru rekla da je to uradila u znak “priznanja za njegovu jedinstvenu posvećenost našoj slobodi”.

Još uvijek nije poznato da li je Tramp prihvatio njenu Nobelovu nagradu.

Godinu dana se skrivala poslije izbora

Mačado je u oktobru dobila Nobelovu nagradu za mir za svoju borbu protiv diktature u Venecueli, kako se navodi u obrazloženju norveškog Nobelovog komiteta, a prema njenim riječima, dan kada je primila nagradu bio je posljednji put kada je razgovarala sa Trampom, prenosi Rojters.

Mačado (58) se skrivala nakon izbora 2024. godine, za koje venecuelanska vlada nikada nije objavila zvanične rezultate, ali je Maduro proglašen pobednikom.

Nobelov komitet je odao priznanje Mačado “za njen neumoran rad na promociji demokratskih prava za narod Venecuele i za njenu borbu za postizanje pravedne i mirne tranzicije iz diktature u demokratiju”, napominjući da je to učinila “suočena sa sve većim autoritarizmom”.

Mačado je nakon što joj je dodeljena Nobelova nagrada za mir za 2025. godinu kazala da bi željela da tu nagradu prepusti Trampu, kao čin zahvalnosti za njegovu podršku venecuelanskom narodu, dok je Nobelov komitet saopštio da nagrada dodijeljena jednom dobitniku ne može da se prenese drugom.

