BiH

NEDIM SLADIĆ komentarisao najavu “ozbiljnog naleta zime” za 10 dana

Objavljeno prije 2 sata

Za razliku od mnogih, Nedim Sladić ne želi ići tako daleko u prognozama. Za sada je napisao da smo daleko od bilo kakvog ozbiljnog zahlađenja ili snijega

Nedim Sladić, popularni bh. meteorolog, oglasio se na društvenim mrežama gdje je sa javnošću podijelio informacije o vremenskim (ne)prilikama za naredni period.

S obzirom da se u javnosti ovih dana plasiraju određene informacije o tome kako nas, nakon pauze, krajem januara očekuje novi i jači nalet snježnih padavina, Sladić je kazao kako ne bi išao tako daleko sa prognozama

– Zasad, daleko od bilo kakvog oštrog zahlađenja i ogromnih snjegova. Većinom uobičajeno januarsko vrijeme, napisao je kratko Sladić na Facebooku.

Jedna korisnica ove društvene mreže ga je pitala šta misli o “ozbiljnom naletu zime” poslije 24. januara, a naš poznati meteorolog je “stao na loptu”.

– Ja ne bih trčao, odgovorio je Sladić i tako naglasio da se iz ove perspektive još uvijek ne može jasno vidjeti šta nas čeka krajem ovog mjeseca, prenosi oslobođenje.


