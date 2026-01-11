“Napašćemo ciljeve Izraela”

Ova najava dolazi nakon što je Izrael prošlog meseca postao prva država koja je priznala ovaj separatistički somalijski region, smešten preko Adenskog zaliva, nasuprot Jemenu.

“Radićemo na jačanju operacija za praćenje izraelskih kretanja u Somalilendu”, rekao je Al-Huti u video-poruci povodom godišnjice, po muslimanskom kalendaru, smrti njegovog starijeg brata i osnivača pokreta Huti, Huseina al-Hutija, prenosi Times of Israel.

On je istakao da su Huti ozbiljni u nameri da gađaju svako izraelsko prisustvo u Somalilendu, vojne baze i slično.

“Nećemo da oklijevamo da napadnemo svako stalno cionističko prisustvo koje nam je dostupno”, naglasio je Abdulmalik al-Huti.

On je sličnu poruku uputio i prošlog mjeseca, kada je naveo da će svako izraelsko prisustvo u Somalilendu biti smatrano “vojnim ciljem”.

