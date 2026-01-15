Četiri horoskopska znaka koji često znaju pretjerati s hranom i pićem

Hrana i piće često imaju važnu ulogu u našem svakodnevnom životu, ali kod nekih ljudi uživanje lako prijeđe granicu umjerenosti. Astrologija kaže da određeni horoskopski znakovi imaju izraženiju sklonost pretjerivanju, bilo zbog emocija, društvenosti ili potrebe za užitkom.

Kod njih obroci nisu samo potreba, već i način opuštanja, nagrade ili povezivanja s drugima. Upravo zato ponekad zanemaruju mjeru i teško se zaustavljaju na vrijeme. Prema astrologiji, takvi se obrasci najčešće vežu uz ova četiri znaka.

Bik

Ljudi rođeni u znaku Bika poznati su po ljubavi prema hedonizmu i uživanju u svim životnim zadovoljstvima. Hrana i piće za njih su važan dio svakodnevice i često im služe kao izvor ugode i sigurnosti. Teško odolijevaju bogatim obrocima, slasticama i dobrim vinima, osobito kada su opušteni. Kada im je ugodno, skloni su produžiti obrok i uzeti još jednu porciju. Upravo zbog te potrebe za užitkom često znaju pretjerati.

Rak

Rakovi su izrazito emotivni i često posežu za hranom i pićem kao oblikom utjehe. Kada su pod stresom ili preplavljeni osjećajima, lako izgube osjećaj za mjeru. Obiteljski ručkovi, nostalgija i domaća hrana posebno su im slaba točka. Često jedu i piju više nego što planiraju jer im to pruža osjećaj topline i sigurnosti. Kod njih pretjerivanje najčešće dolazi iz emocionalnih razloga.

Lav

Ljudi rođeni u znaku Lava vole uživati u životu punim plućima i rijetko se zadovoljavaju skromnim opcijama. Kada je riječ o hrani i piću, biraju bogate stolove, obilje i društvo. U takvim situacijama lako se zanesu i pretjeraju, osobito ako su u centru pažnje. Lavovi vole počastiti sebe i druge, ne razmišljajući previše o granicama. Za njih je uživanje dio identiteta, pa mjera često padne u drugi plan.

Strijelac

Strijelci su poznati po opuštenom stavu prema životu i sklonosti pretjerivanju u svemu što im pruža zadovoljstvo. Hranu i piće često povezuju s druženjem, putovanjima i dobrim provodom. Kada su u društvu, teško se zaustavljaju na jednom piću ili laganom obroku. Vole isprobavati razne okuse i ne razmišljaju previše o posljedicama. Upravo ta bezbrižnost često ih dovede do pretjerivanja, piše index.

