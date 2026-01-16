MAKRONOV IZGLED ZABRINUO SVE ODREDA! Moćnik POKUŠAO DA SAKRIJE JEZIV DETALJ NA LICU, odmah se oglasio LJEKAR…

Makron je u obraćanju pozvao Francusku i njene oružane snage da ulože “napore srazmerne teškim vremenima” i najavio raspoređivanje kopnenih, vazdušnih i morskih resursa na Grenlandu, kao odgovor na komentare američkog predsednika Donalda Trampa o toj autonomnoj teritoriji Danske.



Predsjednik Francuske Emanuel Makron pojavio se sa crvenim desnim okom tokom novogodišnjeg obraćanja Oružanim snagama u vazduhoplovnoj bazi Istr, piše espreso.

Iako njegovo oko izgleda zabrinjavajuće i skroz je crveno, Makron je taj problem u šali uporedio sa “okom tigra” – simbolom odlučnosti, ističući da nije u pitanju ništa ozbiljno, prenose francuski mediji.

Prema riječima glavnog ljekara Jelisejske palate, Emanuelu Makronu je pukao kapilar i stanje je “potpuno benigno”, prenosi RTL.

Predsjednik Francuske je nosio velike pilotske naočare kako bi sakrio oko i u šaljivom tonu naveo da je ta pojava očigledna referenca na “oko tigra”, aludirajući ili na francuskog državnika Žorža Klemansoa, poznatog kao “Tigar”, ili na pesmu za film “Roki III”, “Eye of the tiger”.

Makron je u obraćanju pozvao Francusku i njene oružane snage da ulože “napore srazmerne teškim vremenima” i najavio raspoređivanje kopnenih, vazdušnih i morskih resursa na Grenlandu, kao odgovor na komentare američkog predsjednika Donalda Trampa o toj autonomnoj teritoriji Danske.

Facebook komentari