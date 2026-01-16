“Počela je”

Trump je na Truth Socialu napisao da je od uspostave primirja njegov tim pomogao u isporuci onoga što je nazvao “rekordnim količinama humanitarne pomoći Gazi “, koja je stigla do civila ” povijesnom brzinom i razmjerima”, uz priznanje Ujedinjenih naroda.

Prema njegovim riječima, ovi rezultati postavili su temelje za novu fazu plana.

Dodao je da kao predsjednik Mirovnog odbora podržava novoimenovanu palestinsku tehnokratsku vladu, Nacionalni odbor za upravljanje Gazom, koji bi, uz podršku visokog predstavnika Odbora, trebao upravljati teritorijem tijekom prijelaznog razdoblja.

Trump announces the formation of a Gaza "board of peace," a key phase two element of a US-backed plan to end the war in the Palestinian territory. "I can say with certainty that it is the Greatest and Most Prestigious Board ever assembled at any time, any place," says Trump… pic.twitter.com/Isa52EieJA — AFP News Agency (@AFP) January 16, 2026

“Ovi palestinski lideri su nepokolebljivo posvećeni mirnoj buducnosti”, rekao je Tramp.

Također je izjavio da će, uz podršku Egipta, Turske i Katara, biti osiguran sveobuhvatni sporazum o demilitarizaciji s Hamasom , uključujući predaju oružja i demontažu svih tunela.

Rekao je da Hamas mora odmah ispuniti svoje obveze , uključujući vraćanje posljednjeg tijela Izraelu i nastavak potpune demilitarizacije.

Visoki dužnosnik Hamasa Taher al-Noun pozdravio je jučer američku objavu o početku druge faze sporazuma o prekidu vatre između Hamasa i Izraela, čiji je cilj okončanje sukoba u Pojasu Gaze.

President Donald Trump says a new “Board of Peace” will oversee Gaza’s reconstruction, as a technocratic Palestinian body prepares to take over governance under the next phase of the peace plan. pic.twitter.com/f8DDtlDzl3 — AnewZ (@Anewz_tv) January 16, 2026

Nunu, koji je savjetnik šefa političkog ureda Hamasa, pozdravio je osnivanje tehnokratskog odbora i naglasio potrebu za ponovnim otvaranjem prijelaza Rafah, što bi omogućilo ulazak humanitarne pomoći u Gazu, kao i povlačenje izraelskih snaga, izvještava iranska mreža Press TV.

Članovi Nacionalnog odbora za upravljanje Gazom ( NCAG ) održali su svoj prvi sastanak u četvrtak u Kairu, rekao je neimenovani arapski diplomat, izvijestio je sinoć Times of Israel.

Odboru od 15 palestinskih tehnokrata, na čelu s bivšim zamjenikom ministra Palestinske uprave Alijem Shattom , pridružio se Nikolay Mladenov , koji će nadgledati njihov rad u ime Mirovnog odbora na čelu s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.

Prva faza sporazuma o Gazi započela je 10. listopada 2025. razmjenom izraelskih zatvorenika za otete Palestince, kao i povlačenjem izraelske vojske na takozvanu Žutu liniju.

