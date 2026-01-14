Posljednji broj u godini rođenja je najvažniji: Evo šta znači?

Svakom broju od 1 do 9 pripada određeni element vazduh, vatra, zemlja, drvo i voda. Ovi elementi mogu da otkriju mnogo o vašem karakteru, osobinama ličnosti i životnim navikama.

Vazduh (0 – 1)

Ljudi rođeni pod elementom vazduha imaju snažan karakter i sa teškim životnim situacijama suočavaju se uz izuzetnu otpornost.

Pravedni su i uzdržani, teže dosljednom životu ispunjenom ljubavlju.

Odlučni su i tačno znaju šta žele, spremni da učine sve kako bi ostvarili svoje ciljeve i ambicije.

Njihove slabosti su pretjerana želja za moći, luksuzom i novcem. Čvrsto stoje iza svojih odluka i ne tolerišu greške.

Voda (2 – 3)

Osobe rođene pod elementom vode odlikuju saosjećajnost, šarm i ljubaznost.

Maštoviti su i snalažljivi, što ih često vodi ka uspjehu u umjetničkim profesijama. Imaju izražen instinkt i veliku pažnju posvećuju detaljima.

Drvo (4 -5)

Ljudi pod uticajem elementa drveta su samouvjereni i vrijedni.

Originalni su, vole nova iskustva i sanjaju o otkrivanju svijeta, neobičnih mjesta i tajni. Nikada nisu sebični niti egoistični.

Vatra (6 -7)

Pripadnici elementa vatre su pravi avanturisti koji sanjaju o putovanjima širom svijeta.

Često imaju naviku da prebrzo ulaze u nove stvari. Prijateljski su nastrojeni i autentični, a lako privlače pažnju drugih ljudi.

Zemlja (8 – 9)

Oni koji su rođeni pod elementom zemlje pouzdani su i istrajni u ostvarivanju svojih ciljeva. Sve pažljivo razmatraju i nikada ne djeluju nepromišljeno.

Cijene disciplinu i red, zbog čega žive po jasno definisanom planu. Njihov najveći strah jeste strah od nepoznatog, prenosi Nova.

