Ako vaš partner radi ovih 6 stvari – nije dobra osoba

U svakoj vezi postoje usponi i padovi, ali neka ponašanja prelaze granicu prihvatljivog i ulaze u sferu emocionalnog zlostavljanja. Nažalost, mnogi ljudi, i muškarci i žene, često poriču ili opravdavaju takvo ponašanje svojih partnera, ne želeći se suočiti s bolnom istinom.

Prepoznavanje znakova na vrijeme ključno je za očuvanje mentalnog zdravlja i samopoštovanja, piše portal YourTango.

Ako primijetite bilo koji od sljedećih znakova u ponašanju vašeg supruga ili supruge, možda je vrijeme da ozbiljno preispitate svoj odnos, prenosi Index.hr.

Uvijek ste vi krivi za sve

Partner koji je u srcu nasilnik često prebacuje krivicu na vas za stvari s kojima nemate nikakve veze.

Naprimjer, kada se neki uređaj pokvari, odmah vas napada s pretpostavkom da ste vi odgovorni, pitajući: “Šta si učinio/la”. Takvo ponašanje nije temelj zdravog odnosa.

Obraćaju vam se s visoka

Snishodljivi i pokroviteljski komentari jasan su znak nepoštovanja. Partner vam se obraća koristeći fraze poput: “Želim da više razmišljaš o…” ili “Moraš bolje procijeniti…”, umjesto da s vama razgovara kao s ravnopravnom osobom. Partnerstvo bi trebalo biti ravnopravno – niko ne zaslužuje da se prema njemu odnosi kao prema djetetu.

Agresivni su prema drugima

Znak upozorenja je i način na koji se vaš partner ponaša prema drugima, na primjer uslužnom osoblju.

Ako ste u restoranu i hrana mu je poslužena hladna, hoće li mirno zamoliti da se problem riješi ili će napadačkim tonom zahtijevati od konobara da vrati jelo, kao da je osoblje namjerno sabotiralo njegov obrok? Takvo ponašanje pokazuje opštu sklonost agresiji.

Ismijavaju slabije od sebe

Obratite pažnju na to kako se partner odnosi prema djeci ili drugima koji su u podređenom položaju.

Možda misli da je zadirkivanje bezazlena igra, ali neprimjereni komentari mogu ostaviti duboke emocionalne posljedice i otkriti okrutnu crtu karaktera.

Kritikuju vašu ličnost, a ne postupke

Kada izražavaju frustraciju, umjesto da govore o svojim osjećajima rečenicom: “Jako sam frustriran/a!”, nasilni partneri napadaju vašu ličnost.

Mogli biste čuti uvrede poput: “Šta nije u redu s tobom? Zar ne možeš ništa napraviti kako treba?”. Takvi napadi nisu konstruktivna kritika, već izravno omalovažavanje.

Uvjereni su da su uvijek u pravu

Ovakve osobe često pokazuju narcisoidne crte ličnosti. Uvjereni su da su pametniji, sposobniji i jednostavno bolji od svih ostalih.

Često će odbacivati vaše ideje kao glupe ili nevažne, sugerišući da ne znate o čemu govorite. Mogu vas čak pokušati uvjeriti da niste sposobni samostalno donositi odluke, čime potkopavaju vaše samopouzdanje.

Zapamtite, zaslužujete zdravu vezu ispunjenu poštovanjem i ljubavlju. Ne dopustite da vam partner sklon zlostavljanju uništi samopouzdanje ili vas uvjeri da zaslužujete manje od toga.

Facebook komentari